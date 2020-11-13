iPhone 12第二波開賣！電商備貨多1倍　Pro Max秒殺色5分鐘完售

▲iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini今天開賣，電商通路方面，東森購物雖然多備貨約1倍，不到一小時仍被搶光。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini今（11/13）早上8點正式開賣後，買氣再度爆棚，東森購物備貨雖多約1倍，但搶購踴躍，不到一小時就被搶光，之後緊急再加量銷售，目前還有少量現貨可搶。PChome 24h購物也於同一時段限量開賣現貨，4分鐘業績即破億，iPhone 12 Pro Max太平洋藍5分鐘完售。

東森購物觀察，iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini的搶購更熱烈，統計11/6～11/12期間開放預約登記人數比第一波多3倍，雖然此次備貨量多約1倍，仍在8點開賣後不到一小時迅速銷售一空，因登記踴躍，9點左右再次加量銷售，目前已近完銷，僅餘少量現貨，建議還沒買到的盡早下手。

東森購物也提到，iPhone 12新機上市後，刺激其它型號銷售，截至11/11已銷售共計近萬台，年銷量成長近3倍，iPhone 12約佔3成。而不論iPhone 11或iPhone 12，皆以128G、黑色及白色最熱門。適逢雙11，站上Apple全系列產品成為最熱銷的人氣夯品，本周截至今中午，銷售總額已突破億元，其中更出現3位千萬級「刷手」，在「11.11爽購節」分別狂掃超過800支iPhone、500台iPad、1,000支Apple Watch，總金額逾4,300萬元。

PChome 24h購物同步限量開賣現貨iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini，短短4分鐘內業績破億， iPhone 12 Pro Max口碑新色太平洋藍更是在5分鐘內完售，搶下開賣最夯秒殺色系；iPhone 12 mini以清新的淡綠色躍居熱賣人氣款式，兩款新機皆以128G規格最熱銷。

▲iPhone 12 Pro Max頂規效能吸引果粉想入手，吸睛的太平洋藍更是被搶到秒殺。（圖／PChome 24h購物提供）

▲iPhone12系列新機銷售，帶動周邊配件買氣成長。（圖／露天拍賣提供）

新機帶動周邊商品銷售，露天拍賣統計，前3名商品分別為：螢幕保護貼、手機保護殼、手機充電線，其中，螢幕保護貼較同期上月成長1.7倍，雙11活動期間更是賣出近2,000件，又以保護力強的鋼化玻璃保護貼成為首選。

另外，今年新機僅附上Lightning to USB-C充電線，使USB-C電源轉接器、手機充電線、充電線轉接頭銷量持續提升，露天拍賣指出，10月份手機充電線銷量成長1成，單月狂銷上萬條，USB-C電源轉接器相關搜尋量高達5千次，Type-c充電轉接頭更在雙11期間一舉拿下銷量冠軍，熱賣5,000件。