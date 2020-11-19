AirPods 2神下殺「好市多甜賣3300元」　果粉嗨爆：買就對了

▲AirPods 2展示出售中！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

果粉們快衝！一名男網友驚呼，今（19）日去逛新莊好市多發現神級好康，原來是有線充電版的AirPods 2大特價，售價降為3300元，比起蘋果官網售價，便宜了1990元。不過底下兩派網友狂刷留言，一部分認為價格很OK，另一派直言升級改買AirPods Pro更棒。

一名男網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，今日逛賣場時，赫見蘋果無線耳機AirPods 2神下殺，從售價4089元，降到只賣3300元，不過商品有紅標備註「展示出售」。

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實際查詢蘋果官網，有線充電版的AirPods 2，售價為5290元，而好市多還便宜1990元，CP值爆棚。對此，原PO也心癢求問，「這個好用嗎？值得購入嗎？」

文章曝光後，底下網友熱心分享，「品質不錯，容易脫落」、「我前天去現場AirPods沒貨QQ」、「耳機是消耗品，如果沒有特別要求品牌，就別浪費錢買這了，便宜的一樣好用，掉了不心疼」、「原價真的不推，特價勉強用還可以，最近朋友i12高資費續約，電信加價購5650元2入，我才又入坑了」、「前陣子銀行滿額有送，蘋果教育價也有送，目前市面很多，大概3000-4000元都有人賣」。





▲好市多AirPods 2比官網便宜近2000元！（示意圖／記者劉維榛攝）



留言串中，不少果粉反而建議買AirPods Pro，「不太推，有Pro之後 ，2代馬上讓給家人用」、「用過Pro根本不會考慮這款」、「我個人不是耳入式，不會想購買」、「勸買Pro差沒多少，體驗效果差很多」。由於Pro屬於耳塞耳機式，也有網友認為「AirPods／AirPods Pro各有優缺點，戴起來舒適度更有天壤之別，很難比較誰好誰不好」。

▼多數人偏好買AirPods Pro！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



▼好市多AirPods Pro售價為6089元！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

