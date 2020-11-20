好市多買蛋糕「9天後竟打折」！他狂怒逼退貨　神奇邏輯驚呆網

▲9天前買的商品「打折了」，他氣炸逼商家退貨。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆料公社」憤怒說，他9天前在好市多（Costco）購買一款239元蛋糕，不料幾天後「同款蛋糕」竟然降價到97元，認為根本是店家在坑錢，要求服務台幫他辦理退費，甚至還在網路上呼籲大家，若有在好市多買同款產品，別忘了盡快去申請退款，不過文章分享後馬上被網友留言罵翻。

原PO在爆料公社表示，他11月10日在好市多買了一款法式蛋糕，他看到價格289元打折變239元後，覺得相當划算就買了一份，不料19日他又到好市多購物時，發現同款法式蛋糕的價格竟然變成了97元，氣得他立刻找來員工質問「為什麼降這麼多」，接著還到服務中心怒客訴。

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服務中心回答他「這個產品，他們未來不賣了，所以就降價（拋售）」，讓他聽了相當傻眼，他認為「如果是即期品，降價我沒什麼意見」，這次的經驗卻讓他有被當盤子的感覺，「剛好我們有發現才去反應，如果沒有來就吃完了，也不會發現價格是一降再降，而且降到一個超誇張的地步。」

▲網友原文。（圖／翻攝自爆料公社）

他要求好市多的服務中心，必須讓他退蛋糕的差價，最後改以97元結帳，「所以人客啊，若你在上禮拜有買這個物品，你可以趕快去好市多要求退費，因為這樣定價金額真的太不合理」、「實在太生氣了。」

文章分享後引起網友熱烈迴響，不過內容幾乎都在酸原PO，有人說，「看來現在商家漲價或折扣，可能先要立法院3讀通過，公告半年才能實施」、「9天前已經先讓你吃下肚了，你今天再來罵買貴」、「早買早享受，晚買享折扣啊」、「全世界就你最吃不了虧」、「刷新三觀，這個邏輯好扯。」