獨家／好市多超狂遊艇開賣！原價曝光…業者爆：比工廠買便宜

▲好市多北台中店超狂遊艇今開賣，原價也跟著曝光。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

好市多北台中店今天開幕，民眾熱議許久的超狂遊艇開賣，遊艇原價也隨之曝光。遊艇業者透露，該款式遊艇原價約莫179萬元，好市多售價158萬元，等於便宜了12％左右，業者也說，「金鑽會員還可以享受2％回饋跟6期免利分期，買下來比工廠還便宜！」更提到，當初好市多公布開賣時，總部電話幾乎被想訂船的民眾打爆，讓人驚訝中部人消費潛力，「遠遠超乎預期。」

北台中店陳設SMARTLINER SUNBREEZE 226遊艇，附EVINRUDE船外機150HP，船身波蘭原裝進口，使用美國原裝EVINRUDE 150馬力船外機，含漁探機三合一，可搭載7人，售價157萬9999元。Costco台灣總經理趙建華當時受訪表示，遊艇已有幾組預訂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

業者表示，好市多公布開賣時，許多人都打到總部詢問，工作人員接到手軟，訝異遊艇價格比想像中的5、600萬便宜，希望能直接跟官方訂船，也坦言「反應比想像中熱烈許多」，但一切成交單量仍得看現場情況，「訂多少賣多少，沒有限制！」另外，今日開賣後，第一位付款的消費者最快將可在12月20日交船，其餘則是付訂後，總部向歐洲訂船後4個月交船。