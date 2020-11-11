3入59元！全聯挖寶新品「芋泥布丁」　她一吃入坑：真的有芋頭

▲義美推出芋泥鮮奶雞蛋布丁。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

網搜小組／鄺郁庭報導

全聯是許多婆媽們的主場，也是民眾挖寶好去處，好逛程度不輸大賣場。就有一位女網友去逛全聯的時候，剛好看到義美推出新品「芋泥布丁」，買回家一吃就被驚豔到，因為是真的吃得到芋頭，不是單純只有香味，忍不住拍照上傳臉書《我愛全聯-好物老實説》推坑，「芋泥控一定不能放過呀！」

這位女網友貼出照片，文中先用hashtag標出商品「#義美新品」「#芋泥布丁」，接著分享試吃心得「真的吃得到芋頭，不是騙人的那種唷！」說自己超級推薦這款新品，尤其是「芋泥控」絕對不能錯過。至於價格部分，3入是59元，等於一個大約20元。

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▲底下焦糖部分被芋泥取代。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

貼文吸引近4500位網友按讚，有些吃過的人也大推，「這超好吃，真的有雞蛋的味道，芋泥也很讚有顆粒，這價錢很可以」、「會甜，但個人覺得很好吃，份量小小，不膩口」、「我前幾天看到一個小孩拿了，就跟風拿，剛剛吃了，發現這孩子還真識貨」、「奶香芋香恰到好處，一次要直接嗑一條才滿足。」

不少網友則是提醒，這款布丁有點甜，不喜歡吃太甜的人要斟酌，「還不錯吃，布丁滿好吃的，可是跟芋泥搭配有點不對味」、「我覺得不行，上面的蒸布丁好吃，但底下的芋泥要很用力的想像才能感覺它的存在」、「很像甜的蒸蛋有芋泥……吃不慣的布丁」、「芋泥控的我吃，覺得太甜了」、「普普，就芋頭跟布丁。」