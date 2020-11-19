馬英九、朱立倫、侯友宜上街反萊豬　將現身1122秋鬥大遊行

記者羅婉庭／新北報導

針對11月22日反萊豬秋鬥大遊行，新北市長侯友宜19日與前新北市長朱立倫同台出席吳舜文新聞獎頒獎典禮，兩人受訪時皆表態會出席秋鬥遊行，共同呼籲拒絕萊豬，進入會場後，由於許久沒有同台，朱侯互相握手致意，交頭接耳約長達1分鐘之後才各自坐下。此外，前總統馬英九與國民黨立委們也將大集合，上街護食安。





▲朱立倫、侯友宜出席《第34屆吳舜文新聞獎》頒獎典禮。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

朱立倫表示，民進黨總不能禁止大家言論自由，連關心食安的自由都沒有，今天從民眾角度來說，大家從沒反對過美豬，美豬也在台灣幾十年了，今天是反對含有萊 克多巴胺，反對影響民眾健康的萊豬，不管是來自哪一國，或者是台灣本地，都會造成民眾傷害，民眾總有表達意見的權利。

侯友宜表示，他最希望的是萊豬不要進口，主事者應該聽進所有民眾的聲音，7成民眾反對萊豬，剩下1個多月的時間，如果擋不住一定要進口，就由地方政府具體行動，地方首長做好管理，所以昨天跟校園營養午餐業者簽約零萊豬食材之外，今早也跟醫院、護理之家共同宣示拒絕萊豬。

至於衛福部長陳時中稱會派人赴美查廠，眼見為憑。侯友宜回應，「那就不要進來啊！」進口後民眾就會吃到，不進來就沒有事情，查廠還不如不要讓它進來，要進來就是讓民眾選擇吃或不吃萊豬，比對萊豬跟國產豬的價錢，當然很多人會吃到便宜萊豬，這些健康風險都是大家最掛心的。

侯友宜舉例，就像牛肉麵事件，只要被說含有瘦肉精，業者馬上大力反彈，因為生意會不好，這是所有店家最煩惱的。所以回過頭，不要開放進口最好，要進口民眾就有吃到萊豬的機會，至少來源資訊透明，美國的查廠、貨號、店家講清楚，這才是中央源頭把關、地方執行，不然再多人力與物力也沒辦法防堵。

侯友宜表示，就像他以前當刑警時在辦案，「只抓中下盤有用嗎？」當然必須從源頭、走私的不進來，上頭管理好就沒有中下游的問題。