中部首場中高齡就業博覽會招才　月薪55K吸引700人求職

▲台中市政府舉辦中部首場中高齡就業博覽會，吸引大約700人求職。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府19日舉辦中部地區首次中高齡就業博覽會，邀請摩斯漢堡、卜蜂企業、美商德盟全球凱展、橋椿金屬、香港商志盛實業及青松健康等20家廠商設攤，提供744個職缺，吸引約700人到場求職，截至中午媒合率達5成5，台中副市長令狐榮達也到場為求職民眾加油打氣。

令狐榮達表示，這場中高齡就業博覽會，不但是中部首場，也是台中市首次針對中高齡求職者規劃的徵才活動，感謝廠商設攤招攬人才，其中台灣卜蜂及志盛實業更開出月薪5萬5千元的職缺，吸引不少人詢。

令狐指出，求職民眾年齡在45歲至64歲之間，他們的職場工作經驗豐富，相信再就業對於該公司將有所貢獻，希望他們能找到適合的工作，公司也找到優秀人才。

1名求職的王小姐表示，她以前是學校人事主任，已經退休10年，非常瞭解現今高齡化社會的勞動力缺口，今天來應徵Costco的商品展示專員職缺，希望活到老、學到老，實現自我，也為社會貢獻一己之力。

台中市就業服務處指出，市府除辦理中高齡主題式徵才活動，也在山海屯區設置23個服務據點，提供一站式就業服務，結合多項促進中高齡就業相關計畫，今年截至10月底，已協助6890名中高齡及高齡者順利就業，平均求職、就業率均逾7成。

市府為了協助中高齡求職者，除了提供弱勢勞工就業協助、缺工就業獎勵、跨域就業津貼、臨時工作津貼等，也向勞動部爭取辦理「鼓勵失業勞工受僱營造業工作計畫」，只要經過台中市就業服務處的推介進入營造業就業，勞工可以申請5千元至7千元補助，最長補助18個月，詳細資訊可以向全市各就業服務站洽詢。

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