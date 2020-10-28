連勝文轟大巨蛋「亞洲最大爛尾樓」：我當年當選一定做的好！

▲連勝文。（資料照／記者李毓康攝）

記者蕭羽耘／台北報導

曾挑戰過台北市長選舉的連勝文，在2014年敗給現任市長柯文哲。連勝文27日信心十足地直言，如果當年是自己當選，「第一，大巨蛋一定是做好的，第二，我認為台北市的都更會推得更加順利。」

連勝文近日頻頻槓上柯文哲，他日前曾評論：「我對台北市長的想法就是，我覺得現任台北市長做得很差，但自己沒有對2022參選的想法。」

他27日接受政論節目《新聞大白話》訪問表示，自己作為一個從小在台北市長大的「老東區人」，實在很難對柯文哲講太好聽的話，也無法給他太高的評分，因為東區如今的蕭條，絕對與大巨蛋有「很大很大很大」的關係。

連勝文轉述，柯文哲推託說房價高、房東吸血，這些其實都是原因沒錯，卻不是最根本主因。他形容，現在走到光復南路與信義路之間，整條都黑掉、暗掉就像是大廢墟，大巨蛋可謂亞洲最大的「爛尾樓」，你去問東區人，一定會認為大巨蛋是讓東區從車水馬龍變沒落的關鍵原因。

主持人錢怡君接著詢問，「如果當年是你選上而不是他選上，現在台北市會不一樣嗎？」連勝文信心說道：「第一，大巨蛋一定是做好的；第二，我認為台北市的都更會推得更加順利。」

他強調，因為關鍵點就在於自己「沒有要選總統」，所以會把分內的事做好，就是這麼簡單。但若今天坐在位子卻想著別的位子，那不管做任何事情都是瞻前顧後、怕東怕西，唯有把「披龍袍的大夢」這個「國王的新衣」忘掉，才有可能把事情做好。