陸外交部：五眼聯盟「小心眼睛被戳瞎！」

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

由英、美、加拿大、澳洲，以及紐西蘭組成的「五眼聯盟」（FVEY）18日聯合發出聲明，要求中國大陸停止打壓香港立法會。對此，大陸外交部發言人趙立堅19日表示，中國人從來不惹事，也從來不怕事，「不管他們長五隻眼還是十隻眼，只要膽敢損害中國的主權安全、發展利益，小心他們的眼睛被戳瞎！」

趙立堅在例行記者會上指出，對有關國家公然違反國際法和國際關係基本準則，對屬於中國內政的香港事務說三道四、指手畫腳表示強烈不滿和堅決反對，「我們已經就有關問題多次闡明中方的嚴正立場。」

趙立堅提到，中國全國人大常委會根據憲法、香港基本法和香港國安法有關規定就香港特區立法會議員資格作出決定，是堅持和完善一國兩制制度體系的必然要求，也是維護香港法治和特區憲制秩序的必要之舉，這合法合理、不容挑戰。

▼香港立法會4名議員被取消資格後，全體民主派議員決定總辭。（圖／路透社）



趙立堅表示，英文有句諺語叫「布丁好不好？吃了才知道。」中國也有句類似的話叫「鞋子合不合腳，自己穿了才知道。」香港國安法實施以來香港沒有再發生所謂的「美麗風景線」，就能說明問題。

趙立堅指出，公職人員必須擁護本國憲制性法律、效忠祖國，這在世界各國都是基本的政治倫理，香港特區是中國不可分離的部分，包括香港同胞在內的全體中國人民，絕不允許宣揚或支持港獨主張，拒絕承認國家對香港擁有並行使主權，尋求外國或者境外勢力干預香港事務、危害國家安全的人來管理、治理香港。

趙立堅還說，愛國愛港者治港、反中亂港者出局是天經地義的事，香港回歸以來，中國政府依照憲法和基本法管治香港，香港居民享有的各項權利和自由依法得到了充分保障，這是不可否認的事實。

趙立堅強調，有關國家應該正視香港已經回歸中國的現實，摒棄雙重標準，切實尊重中國主權，立即停止以任何形式乾預香港事務、干預中國內政，「任何對華施壓，損害中國主權安全、發展利益的圖謀都不會得逞。」

▼香港立法會。（圖／路透社）

