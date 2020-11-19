五眼聯盟要陸停止打壓香港立法會　陸：停止雙重標準！

▲香港立法會民主派與建制派關係緊張，先前曾發生多起衝突。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

「五眼聯盟」（FVEY）18日聯合發出聲明，要求中國大陸停止打壓香港立法會。對此，大陸外交部駐港公署19日表示，通過立法建立宣誓效忠制度、明確議員資格、確保議員的國家認同和政治忠誠是國際通例，「敦促有關國家立即停止採取雙重標準，停止挑動意識形態衝突，停止冷戰思維，停止拼湊小圈子小團伙。」

駐港公署指出，公職人員，尤其是掌握立法大權的議員，擁護本國憲制性法律、效忠祖國在世界各國都是基本政治倫理，通過立法建立宣誓效忠制度、明確議員資格、確保議員的國家認同和政治忠誠是國際通例，「有關國家政客應該翻開自己的憲法和法律好好看看，你們對議員等公職人員效忠國家的要求都是怎麼規定的？實踐中都是怎麼操作的？世界上哪個國家會允許勾結外國勢力、顛覆政權、分裂國家的人擔任中央和地方議會議員？」

駐港公署提到，香港特區立法會議員資格問題涉及人大常委會有關決定、基本法第104條及其解釋和香港國安法條文的理解和落實，特區政府不能自行解決，全國人大常委會作為中國最高國家權力機關常設機關，從中央層面對有關憲制性問題作出處理，合法合理，不容置疑。

▼4名立法會議員被取消資格後，香港立法會民主派決定總辭。（圖／路透社）



駐港公署強調，人大常委會有關決定是堅持和完善「一國兩制」制度體系、落實基本法和香港國安法有關規定的必然要求，是維護香港法治和特區憲制秩序的正當之舉，不僅不會損害特區的高度自治，反而有助於確保以愛國者為主體的「港人治港」和「一國」前提下的高度自治；不僅不會損害香港的民主運行和港人的權利自由，反而有助於遏制一些反中亂港分子「打著民主旗號反民主」、「濫用言論自由扼殺他人自由」，保障絕大多數港人的合法權益和切身福祉。

駐港公署表示，沒有人比中國政府更有誠意和決心全面準確落實「一國兩制」，更關心香港繁榮穩定和香港居民的權利與福祉，回歸以來，香港的自由度、司法、法治等國際排名大幅躍升，港人依法享有前所未有的廣泛權利和自由，「反觀殖民統治時期，港人從未享有民主、人權與自由，佔香港人口98%的華人更是名副其實的二等公民。那個時候你們都乾什麼去了？為什麼裝聾作啞、不指責、不批評港英政府侵犯人權、壓制民主、限制港人的權利和自由？」

駐港公署指出，和平、發展、合作、共贏是時代潮流和人間正道，「我們敦促有關國家立即停止採取雙重標準，停止挑動意識形態衝突，停止冷戰思維，停止拼湊小圈子小團伙。」

駐港公署強調，中國捍衛國家主權安全發展利益的決心堅定不移，任何外國企圖通過施壓、威脅迫使中國作出讓步、吞下損害國家主權安全發展利益的苦果，都是癡心妄想、自不量力，注定失敗！