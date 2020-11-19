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搞丟老照片！校方想用合作取代賠償捐款　研究生怒轟：爽到雄女而已

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黃彥傑出借33張日治時期照片遭遺失，校方所提出的解決方案讓他無法接受。（黃彥傑提供）

▲黃彥傑出借33張日治時期照片遭遺失，校方所提出的解決方案讓他無法接受。（黃彥傑提供）

圖文／鏡週刊

高雄女中向研究生黃彥傑借了33張日治時期的照片，卻拖延1年未還，最後稱照片已遺失，讓黃生相當不能接受，不排除提出侵占訴訟，循法律途徑解決。今（19日）他提出讓步的方案，即要求雄女賠償他象徵性的1元，同時捐款16.5萬給文史團體，但雄女學務主任回應指出，校方沒有存款可以做這件事，希望可以透過「計畫案」的方式與文史團體合作，黃彥傑對此大為不滿，痛批利用公部門的預算可以申請經費，「讓雄女爽到而已」，根本不是有心處理，他相當不能接受。

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黃彥傑表示，若遺失的33張日治時期找不回來，他願意釋出善意，對雄女讓步，提出協議要求雄女以每張照片5,000元，將一共16.5萬元的金額捐給高雄在地文史團體「打狗文史再興會社」，而自己僅要求1元的象徵性損害賠償，黃彥傑說，這些照片的歷史價值無法秤斤論兩來計算，要求1元賠償是希望能讓雄女記取教訓，他也說，若這週協議不成，屆時走上法律訴訟，他將不會和解。

然而雄女學務主任王俊豪發出聲明，指出校方認同以支持文史團體當作解決方案，但由於公立高中並無自有存款，公務預算也無捐贈預算科目，因此會希望以其他形式與「打狗文史再興會社」來合作，例如協助課程發展或校史研究等，而合作案的金額要與「打狗文史再興會社」討論後再來規劃；校方也承諾，若未來尋獲照片會全數歸還黃彥傑。

黃彥傑所提供的這組日治時期老照片，紀錄了雄女當時的校園生活影像，相當珍貴。（黃彥傑提供）

▲黃彥傑所提供的這組日治時期老照片，紀錄了雄女當時的校園生活影像，相當珍貴。（黃彥傑提供）

黃彥傑對於雄女校方不肯直接賠償，打算以計畫案合作的方式將錢給與文史團體，他認為這就好像是在「施捨」，而非真心有意處理問題。

黃彥傑說，這些文史團體努力很久，他指定捐款的目的就是希望可以好好的花，不想要讓他們為了這筆錢還要寫一堆計畫案。

此外，黃彥傑也認為這與他所提出的協議不同，直批這是「讓雄女爽到而已」，因為如此的處理方式等於是用公部門的預算來處理賠償，「而且還可以跟政府申請計畫費用等，我不接受這種方式！」

目前雙方尚無共識，黃彥傑已經表示，若校方同意，他也願意親自去雄女尋找遺失的照片，倘若雄女不接受協議，也沒有找到照片，他下週三（25日）將會親自到高雄提告雄女侵占。

高雄女中針對照片案發表聲明：

    1.學校對支持在地文史工作團體作為解決方案表示認同，由於公立高中並無自有存款，公務預算也無捐贈預算科目，因此將會以其他合作形式與社團法人「高雄市打狗文史再興會社」討論，以能協助學校課程發展、校史研究與古物整理等，並與學校教師持續進行後續課程合作方案。

    2.金額將在與「高雄市打狗文史再興會社」討論後，視實際需求規劃。

    3.本校已於11/15凌晨在學校網頁公開聲明道歉，之後用書信方式寄道歉信給黃先生。四、學校教學設備、人力安排將會視實際需求進行，遇到有專業技術需求的任務將會與在地文史保存專業機構合作，必要時委託處理。

    4.本校校友有多位高雄在地文史專業人士，已積極與本校聯繫，表達願意協助母校進行校史保存與管理機制。

    5.本校日後尋獲「三十三張日治時期照片原件」亦會全數返還黃先生。再次感謝社會大眾的關心與指導，此事件風波造成社會紛擾，在此向社會大眾道歉，學校亦將以更謹慎的態度來處理後續。


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