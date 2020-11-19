境外移入+2來自土耳其、印尼　外籍空服確診「乘客疫調中」暫匡23人

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，發言人莊人祥說明，個案為分別為土耳其籍20多歲女性(案609)及印尼籍20多歲女性(案610)。

▲中央流行疫情指揮中心記者會，發言人莊人祥，資料照。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，案609為外國籍航空公司空服員，11月10日值勤自土耳其來臺之班機，抵臺後入住防疫旅館。個案原定11月13日搭機返回土耳其，但於11月12日出現肌肉痠痛及發燒症狀，隔日航空公司聯繫我國醫療單位至旅館協助診療，並由該醫療單位通知疾管署；個案11月16日依作業流程安排採檢通報，並於今日確診，目前住院隔離治療中。

指揮中心指出，已初步匡列案609接觸者共23人，包括航空公司員工、旅館工作人員及醫護人員等，因皆有適當防護，列自主健康管理；另個案值勤班機之服務區段及旅客目前調查中。

指揮中心表示，案610於11月17日來臺工作，入境時因體溫異常於檢疫站攔檢，個案告知檢疫人員於機上出現倦怠、全身痠痛及肚子不適等症狀，於機場採檢通報，並於今日確診。已匡列個案同班機接觸者共32人，其中23人為前後二排座位旅客，列居家隔離，9人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。

▲案610班機座位圖。（圖／指揮中心提供）

根據指揮中心統計，國內目前累計其中609例確診，分別為517例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、541人解除隔離，其餘住院隔離中。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。