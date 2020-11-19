RCEP對台衝擊頂多「手榴彈」？學者分析台灣面前2條路

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亞太15國日前正式簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），台灣被排除在外，貿易關係恐面臨更大挑戰。對此，台灣智庫諮詢委員董立文19日在ETtoday《雲端最前線》中分析，如今擺在台灣面前的還有兩條路，首先是台美的BTA，「鑰匙在我們手上」，另一條則是日本主導的CPTPP。他並直言，台灣最好不要對RCEP抱任何期望，「馬政府時期就不可能了，更不要說現在！」

《雲端最前線》19日邀請董立文及中華經濟研究院副院長王健全、台大國企系副教授盧信昌，一同分析RCEP簽署後續效應。對於外媒指稱RCEP對台影響如「核彈」，王健全認為，這只是顆手榴彈，因為這是在幾個既有的自由貿易協定基礎上去談，整合也花了10年時間，「事實上大概廠商的調適也差不多」；另外，台灣WTO有資訊科技協定，60%已免稅，各個會員國也還有主動降稅。

「現階段我們當然覺得說我們還OK」王健全還說，事實上台灣政府在新南向已有超前部署，這時候也有些緩和作用，不過後續的一些影響，包含日韓在我方中國大陸市場的一些競爭，以及服務業的問題，通訊、科技服務業要進入東協市場就相對困難，再加上大陸一帶一路這個長期的衝擊，都需要再去觀察一下。

董立文則直言，台灣加入RCEP，在馬政府時期就不可能了，更別說現在，因此台灣不能抱這個期望；不過，如今擺在台灣面前還有兩條路，一個就是台美BTA，現在已進程到一半，經濟部次長也要去美國正式談判了，「鑰匙是在我們手上，就是所謂美豬的問題」，只要美豬問題解決了，這是一條台灣跟美國的路。

董立文接著說，另外一條為日本所主導的CPTPP，兩年來台灣跟日方有很多溝通，日方也明確表達「鑰匙在你們（台灣）的手中」，就是福島周遭五縣的產品；這五縣產品全世界都開放了，包含中國大陸，台灣與日本友好竟然沒辦法開放，日方也是百思不解，「所以日本人表態得很清楚，鑰匙在你們自己的手上，所以說你只要肯開的話，CPTPP是另外一個門在等著台灣」。

董立文還提及，這次由中國大陸主導15國的承諾書簽訂，其實給了即將入主白宮的民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）極大壓力，也就是趁美國還在交接期，亞洲的經貿多邊主義已經先搞好一輪、有個輪廓了，「就看你拜登的態度是怎麼樣！」

盧信昌則提醒，事實上歐盟對整個RCEP是高度參與、高度涉入，因為歐盟跟越南、日本、新加坡、澳大利亞都有簽約，都有自貿協議，所以歐盟雖然沒加入RCEP，卻跟所有RCEP的主要國家都簽約，跟大陸也在談判。

他強調，台灣不是說不能加入RCEP，就看衰、唱衰，想說跟自身無關，「錯！因為我們的地理位置，就是要靠RCEP來發達」，台灣要做的事情，就是利用台商的良好外國關係，以及如何利用美、中、歐三強現在在東亞國家的拉鋸戰，「我們可以每一個人分立合擊，用不同的方式幫台灣討到最大便宜」。

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