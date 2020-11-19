陸對參與CPTPP抱積極態度　將支持香港儘早加入RCEP

▲大陸商務部發言人高峰。（圖／記者陳政錄攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）完成簽署後，大陸商務部19日表示，下一步將加速推進中日韓自貿協定談判（FTA），力爭儘早取得實質成果，並對是否考慮參加「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」（CPTPP）抱持積極開放的態度。

大陸商務部發言人高峰指出，隨著RCEP的簽署，中日首次達成雙邊關稅減讓安排，為推動FTA的談判加速創造了良好條件，下一步將加快推進FTA談判，力爭盡早取得實質性成果，進一步提升市場准入和規則水平，打造「RCEP+」的自貿協定。

▼15國透過視訊完成RCEP簽署。（圖／路透）



高峰還說，對於是否考慮參加「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」（CPTPP），中方持積極開放的態度，「中方主張建設開放透明、互利共贏的區域自由貿易安排，對於任何區域自貿協定，只要符合世貿組織原則，開放、包容、透明，有利於推動經濟全球化和區域經濟一體化，中方都是歡迎的。」

此外，高峰也強調，RCEP的簽署，將為促進地區的發展繁榮增添新的動能，為世界經濟實現恢復性增長貢獻新的力量，將積極支持香港參與國際和區域經濟合作，將根據RCEP關於新成員加入的規定和香港發展的實際需要，支持香港儘早加入RCEP。