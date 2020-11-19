美國參議員邀蔡英文訪問華府　外交部：目前還沒有規畫

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對美國聯邦參議員杜美（Pat Toomey）建議邀請總統蔡英文赴美國華府訪問一事，外交部發言人歐江安19日表示，強化台美兩國各層級及各領域的互動與交流，一向是台美雙方長期共同努力的目標，但目前沒有安排總統訪問華府的規劃。

外交部表示，強化台美兩國各層級及各領域的互動與交流，一向是台美雙方長期共同努力的目標。不過，她也強調，外交部目前沒有安排蔡英文訪問華府的規劃，未來我國政府將持續以務實態度，穩健深化台美雙方在各個領域的合作夥伴關係。

另外，有關台美堅定FTA（自由貿易協定）部分，外交部表示，台美經貿關係一向緊密，未來政府各相關部會將持續互相配合，積極推動各項能讓台灣與國際接軌的經貿政策，累積台美貿易協議的正面動能。我們也會持續掌握美國國會對此議題的討論。

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