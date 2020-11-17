拜拜抬頭一看「怒摔3尊神像」　前科男現世報結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

56歲詹姓男子去年12月12日下午3時許前往桃園市某宮廟拜拜，卻將3尊神像砸壞，事後辯稱之所以會這樣做，是因為「那些神像不是廟裡的」，一審被依毀損他人物品罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。雖然檢方覺得量刑太輕並提出上訴，但二審法官決定尊重原審判決，日前裁定駁回上訴，全案確定。

▲詹男到廟裡拜拜，卻摔毀神像。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關）

判決書中提到，詹男有公共危險、竊盜以及詐欺前科，2019年12月12日下午3時許經過桃園市某宮廟，竟徒手抱起3尊神像，再狠狠往地上摔，導致神像受損不堪使用。宮廟總幹事發現後嚇了一跳，立即向中壢警分局報案。

詹男到案後矢口否認犯行，辯稱當日是去拜拜，抬頭一看發現那3尊神像根本就不是廟裡的東西，才會抱起來砸毀。不過，桃園地檢署檢察官調閱監視器畫面等證據，認為詹男根本就是在胡扯，加上神像是信仰的重要物品，他至今都未與宮廟總幹事和解，犯後態度難認良好，一審判處拘役30日，得易科罰金3萬元，顯然是過輕了，於是決定提出上訴。

然而，二審法官認為，詹男摔神像的確欠缺尊重他人財產權的觀念，行為實屬不當，但檢方提出的擔憂原審已經有所衡量，判決也無違誤，自應予以尊重，最終裁定駁回上訴，維持原審量刑，全案確定。