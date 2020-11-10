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社會 社會焦點 保障人權

疑陸黑手要港「保護傘」在台混不下去…4嫌潑糞認罪5萬交保

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記者羅志華／台北報導

李姓兄弟、莫姓、江姓男子4人於10月16日，到香港律師黃國桐在台開的「保護傘餐廳」潑雞屎、雞毛，不僅受汙染的器具無法使用，員工也因此眼睛感染，4嫌羈押23日後，北檢9日依強制、毀損、侮辱等罪起訴；北院10日開庭，考量4嫌全部認罪，裁定各以5萬元交保、限制出境、出海8月，並不得再騷擾「保護傘」。

▲▼帽T男子持裝滿糞便的水桶闖進餐廳潑灑，造成1名店員全身被潑屎，店家也拉下鐵門。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲4嫌疑似遭陸黑手指使，於10月間到「保護傘」餐廳潑糞。（圖／記者邱中岳翻攝）

檢警查出，全案起因於大陸人士出資，指使在台人士破壞餐廳，企圖要讓「保護傘」在台灣混不下去，4嫌中的李弟，供稱全案是由一名陳姓男子策畫指揮，目前檢方已通緝陳男。

北院10日開庭，李弟坦承事先計畫，案發時由莫男出手潑糞，李兄及江男在店內佯裝客人拍攝，他則在街頭把風、拍攝，拿到6萬酬勞後，潑糞的莫男分得1.5萬、2萬幫忙請律師，其餘還沒分的錢留在他這；他自承沒有政治形態、幫派也已在6、7年前脫離，行動前並不知道「保護傘」的背景，就是想賺個快錢，才找來哥哥等人幫忙。

▲潑糞「保護傘」餐廳4嫌，李姓兄弟、莫男、江男各以5萬交保。（圖／記者羅志華攝）

▲潑糞「保護傘」餐廳4嫌，李姓兄弟、莫男、江男各以5萬交保。（圖／記者羅志華攝）

莫姓男子也稱只是為賺快錢，就聽從李弟的指揮行事；李兄表示，對自己的行為相當後悔，希望能交保回去照顧4歲的小孩；江男表示，他原本只是陪同到店，不料在門口時，陳男突然要他進店拍攝，稱事後可分得5千到1萬元的酬勞，他當下沒想太多就進去拍了，並認為除了莫男潑屎外，他們沒對其他客人怎麼樣，希望能交保回去照顧2歲的兒子；4人皆表達願與「保護傘」調解。

檢察官認為，4人雖然都認罪，但本案可能涉及更大的政治意圖，幕後黑手仍有待釐清，且他們事後將拍到的畫面全刪了，陳男目前也仍在逃，不排除4人交保後在外串證的可能。

法官認為，4人已坦承犯行，且也沒證據顯示他們有政治、幫派背景，不但對犯案細節已詳細交代，所犯強制、毀損、侮辱等罪，也不是很重的罪，裁定4人各以5萬元交保、限制出境、出海8月。

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