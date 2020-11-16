直播主熱蠟除毛「10%燒傷」大花臉　鐵粉美容師挨告...結果出爐

▲女直播主接受熱蠟除毛後，臉部出現燒傷紅腫，控告美容師涉嫌過失傷害。（圖／pxhere）

記者劉昌松／台北報導

台北1名女直播主，日前接受臉部熱蠟除毛後，臉上出現紅腫，就醫發現臉部有將近10%燒傷，經診斷為接觸性皮膚炎，網美控告林姓老闆娘涉嫌過失傷害，並求償10多萬元，林女喊冤稱已盡力關心，提醒後續照護注意事項，對方也過沒多久就好了，還po化妝出遊美照，台北地檢署16日以無法確認皮膚炎成因等理由，處分不起訴。

據了解，這名鄭姓直播主因不時接演展場等商業活動主持人工作，對外貌形象十分重視，而被告的林姓女子，過去是鄭女的客人，網美為了回饋「交關」，所以在9月間，到林女經營的個人美容工作室，接受熱蠟除毛，沒想到靠臉吃飯的鄭女突然變成了大花臉，憤而提告。

林女辯稱，她在除毛前，有請鄭女填一份資料，顯示鄭女除特殊成分外，並無過敏等情形，得知鄭女臉部出現發炎等情形後，常關心問候，醫生也曾叮嚀鄭女先不要化妝，避免臉部再受刺激，但鄭女仍時常在網路上po出遊美照。

檢察官調查認為，林女所使用的除毛用蠟，是通過管機關檢驗合格的產品，加上鄭女事後出庭時，已經完好無暇，現有事證，無法確認當初臉部燒傷、皮膚炎的原因，和熱蠟除毛有因果關係，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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