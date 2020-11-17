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國民黨電商Line@「百年老店」開幕！　江啟臣：募集人心才是目標

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▲江啟臣親自主持KMT電商開幕記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲江啟臣親自主持KMT電商開幕記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨青年部17日舉辦電商中心成立記者會，正逢國民黨126歲的黨慶，黨主席江啟臣表示，電商的開幕象徵百年老黨又再向前邁進一步，將來電商收入的一半要當作青年培育基金，所以支持者購買商品的也是給予年輕人支持，但盈利非目標，募集人心才是目的。

至於成立電商的原因，江啟臣說明，在兩個月前，國民黨面臨一個困擾，有很多文宣品，不管是衣服、帽子以及政黨認同的文創商品，支持者每次遇到他就問「要去哪裡買？」他都說要到黨中央，但是這是一個網路的時代，為什麼還要這麼麻煩？不該讓想要這些商品的人千里跋涉、困難重重。

江啟臣說，因此他請文傳會與青年部去構思，讓大家能夠買得到百年老店的經典，國民黨很多觀念要改、作法也要調整，但不管怎樣，在一個政黨裡要做一些新的事情時，必須克服障礙、花時間溝通，但最終「我們做到了」，只要願意做，黨裡面還是有一些事情可以向前邁進。

江啟臣強調，一個百年大黨有很多經典，只是這些經典應該用現代的平台來露出，因此今天這個電商中心的開幕不會只有營利，重點是如何藉由這個平台把國民黨與新創、文創、青創結合再一起。126年前成立興中會那群人都是年輕人，國民黨一開始就是一個有理想有抱負的青年黨、革命黨，這些人是為了實踐理念加入興中會。

江啟臣說，所以今天這個電商中心的開幕不光是為了行銷，為了讓這些文創商品讓民眾買得到，讓每個到電商中心裡下單購買的，哪怕只是買一支筆、一頂帽子、一件衣服，都是對國民黨理念、理想和年輕人的支持。

江啟臣說，他也堅持所有商品都要MIT，結合台灣在地有故事的素材、設計，把這些元素全部縫製在裡面，變成國民黨的原創商品，裡面不只有國民黨還有中華民國的元素，希望買的人支持國民黨也支持中華民國，裡面收入的一半要做為青年培育基金，所以購買商品的人也是給予年輕人支持。

江啟臣表示，希望藉由電商中心的成立，讓大家看到百年政黨創新的一面，國民黨DNA裡創新的元素，未來會有更多文創青創的商品跟大家分享。尤其，本月剛好是國民黨126歲的黨慶，選在這個月開張電商中心，某種程度象徵國民黨在網路化數位化、現代化的過程裡再向前邁進一步。

至於營收目標，江啟臣強調，盈利不是最重要的目標，賣小物、募款，都是募集人心的過程，這些商品當然需要一些成本與人力付出，盈利都是來負擔這些成本而已，希望大家認識國民黨、親近國民黨，進而加入國民黨，「不要虧損就好！」

青年部表示，這次電商採用過去利用率較低的Line@官方帳號「中國國民黨KMT」作為平台，不僅一次整合過去黨多頭馬車的販賣管道，更是能針對國民黨支持者的社群媒體習慣，運用大數據來精準行銷。

青年部說，這次除了推出新產品外，也與文傳會和大陸部合作，找出國民黨過去的經典商品，讓支持者能有更多種選擇。青年部指出，未來除了衣飾，也會結合文創設計，配合節日與活動，開發新的產品。

青年部指出，這次電商中心籌備，不只是要改善黨的財務狀況，更重要的是透過電商中心，擴大與社會和青年世代的交流與接觸，把更多創新的元素融入國民黨的DNA裡，讓國民黨能展現不一樣的面貌。

▲國民黨電商中心Line。（圖／記者羅婉庭翻攝）

▲國民黨電商中心Line。（圖／記者羅婉庭翻攝）

▲國民黨電商中心Line。（圖／記者羅婉庭翻攝）

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