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反萊豬遊行路線圖出爐　國民黨號召穿黑衣上凱道

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▲▼反萊豬遊行。（圖／民間反瘦肉精聯盟提供）

▲反萊豬遊行路線圖。（圖／民間反瘦肉精聯盟提供）

記者黃巈禾／台北報導

今年秋鬥將於11月22日登場，「民間反瘦肉精毒豬聯盟」、「安心消費公民連線」等團體號召民眾上街頭，聚焦「反毒豬、反雙標、反黨國」，國民黨也結合公民團體號召全民站出來反萊豬。國民黨主席江啟臣16日晚間在臉書公布反萊豬遊行路線圖。

▲▼反萊豬遊行。（圖／民間反瘦肉精聯盟提供）

▲今年秋鬥主題。（圖／民間反瘦肉精聯盟提供）

江啟臣表示，民進黨開放萊豬進口，是毫無保留的全豬進口，完全不在乎民眾的健康，開放前也沒有與民眾溝通，一紙行政命令就要全民接受，「吃人夠夠！」為了挺萊豬，不惜製造假新聞抹黑民間商家、不惜動用公權力，壓迫人民言論自由，自8月28日宣布開放至今依然沒有為開放萊豬向國人正式道歉。

▲▼反萊豬遊行。（圖／民間反瘦肉精聯盟提供）

▲今年秋鬥口號和手勢。（圖／民間反瘦肉精聯盟提供）

江啟臣指出，總統蔡英文執政4年多以來，公然大搞政治酬庸，監察院變民進黨東廠，對丁允恭性侵案、行政院變成側翼網軍指揮中心事件、黑箱開放萊豬等等重大爭議，通通不聞不問，讓民進黨的一黨獨大，逐漸變成如今的獨裁專制。

▲▼反萊豬遊行。（圖／民間反瘦肉精聯盟提供）

▲流程圖。（圖／民間反瘦肉精聯盟提供）

江啟臣說明，11月22日反萊豬大遊行，於中午12時30分在中正紀念堂開場，當天統一穿著黑色上衣，行經中山南路，經過立法院和行政院，最後抵達民進黨黨部，希望所有的好朋友都能來參加這次的反萊豬大遊行，用行動來告訴民進黨政府，「我們拒絕萊豬！」

▲▼反萊豬遊行。（圖／民間反瘦肉精聯盟提供）

▲凱道遊行活動配置圖。（圖／民間反瘦肉精聯盟提供）

根據「民間反瘦肉精聯盟」公布的活動流程和遊行路線圖，11月22日下午1點於凱達格蘭大道集合，中午12點半可到中正紀念堂領取抗議小物，待1點集合完畢後開場，今年秋鬥總召將上台致詞，勞工、環保、土地、言論自由等相關人士陸續發言，期間也有表演。接著，2點從凱道出發，行經公園路、常德街、中山南路、立法院、行政院、北平東路，最後抵達民進黨部。

▼反萊豬遊行規範守則。（圖／民間反瘦肉精聯盟提供）

▲▼反萊豬遊行。（圖／民間反瘦肉精聯盟提供）

▲▼反萊豬遊行。（圖／民間反瘦肉精聯盟提供）

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