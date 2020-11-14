F-5戰機停飛特檢後首復飛　空軍司令熊厚基同乘提振士氣

▲空軍司令熊厚基特前往台東基地同乘F-5型戰機飛行，提振軍心士氣。（圖／國防部提供，下同）

記者蘇晏男／台北報導

在飛官朱冠甍10月29日駕駛F-5E戰機失事殉職後，F-5型機全面停飛特檢。國防部14日上午表示，F-5型機今天在台東志航基地進行事發後首飛，空軍司令熊厚基上將特前往同乘飛行，提振軍心士氣。

根據《軍聞社》報導，熊厚基強調這次同乘最主要目的，就是希望告訴國人，空軍F-5戰機是值得信賴，而空軍全體官士兵捍衛領空、守護家園的信念沒有一絲一毫鬆懈。

熊厚基表示，「每一起飛安事件都是我們最不願意見到的痛」，空軍司令也是國家培養出的戰機飛行員，因此他深知成為飛行員的過程非常嚴格，也非常不容易。飛行員都是國家寶貴的人才，而空軍為了確保戰機安全起降，長年推展「緊急狀況應變處置」等相關作法，就是希望竭盡所以避免發生意外。

另外，國防部也透露，今天首次飛行任務1批2架次，機號5403的F-5戰機在早上8時50分準時抬頭起飛，熊厚基坐在後座，前座由飛官劉劍鴻擔任，在執行完成預定的空中課目後，戰機在上午9時30分落地滑回停機坪。

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