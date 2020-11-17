帥哥斜槓「原味產業鏈」直擊！高蛋白精華液面交　掀衣驗肌證體力

▲在景氣低迷之際，許多年輕人上網販售體液及穿過的貼身衣褲，「原味產業」成為另類新興行業。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

雙十一購物節即將開跑，然知名購物網站「蝦皮」竟隱藏著不為人知的秘辛！本刊上網查詢後赫然發現，許多賣家在網站上兜售瓶罐包裝的生鮮「精液」，強調「下單現做，請耐心等候」。除了生鮮「精液」熱騰騰出爐，男性穿過的原味內褲和原味襪子也是好評如潮，「原味產業鏈」應運而生。



為了一探究竟，本刊記者向其中一位賣家「Ｗ男」訂購一瓶要價五百元的精液和兩件原味內褲，總計一千七百元，雙方約定十一月八日晚間十一點在台北市六張犁捷運站外面交。

面交時間一到，Ｗ男穿著灰色帽Ｔ、蹭著拖鞋，騎著一輛Gogoro準時現身。自稱二十八歲的他，看似一臉疲態，但銀貨兩訖後，竟秀出腹部的精實六塊肌，語氣平淡地表示，「送完你這單，我後頭還有四張訂單，平均兩至三天就要產製一瓶。」Ｗ男將「嘉明的味道」裝在一個藍色蓋子的小塑膠瓶，再放入一個紙袋「掩人耳目」。

Ｗ男說，為了維持好口碑，買家下單確定後，他才會開始醞釀情緒「產出」，「我希望顧客都拿到新鮮貨，庫存貨容易變質。有些賣家會漫天喊價，我是除非客戶有特殊需求，否則均一價五百元；有些客戶『點菜』時會要求濃度高一點，或是量多一點，他們知道這種『優質產品』耗時費工，我必須多累積幾天，所以通常都願意出高價收購。」

▲本刊記者透過蝦皮購物網站，竟然真的買到了精液商品，收到的商品包裝，與網路上的照片如出一轍。

本刊調查，目前蝦皮購物網站規範嚴謹，太露骨的內容或商品容易遭檢舉而被下架，因此，這類賣家通常會將商品詳細資訊或煽情介紹影片放在推特，再附上蝦皮購物網站的連結，除非是內行人，否則單單瀏覽蝦皮購物網站，實在很難看出其中的奧祕。也就是說，推特儼然淪為「取精人」的綠洲，Ｗ男在推特上就擁有一萬多名粉絲追蹤。

對於自家平台出現精液等私密商品，蝦皮購物表示，將審查不當商品並下架，若民眾發現有疑慮的商品，可以透過檢舉或通報客服人員，蝦皮購物會協助審理。

▲面交的過程中，賣家還掀起上衣，展現傲人的六塊肌，證明自己的「好體力」。

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