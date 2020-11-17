鬼頭刺青男遭「藥頭虐殺」棄屍　白骨託夢伸冤！幹員撿屍驚跌2次

▲屏東分局偵查隊小隊長潘進發接獲黃姓男子失蹤線索，認為案情不單純，提報給刑事局南部打擊犯罪中心偵辦因而破獲這起殺人棄屍案。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

毒品交易「黑吃黑」，老大「家法」伺候小弟戲碼經常在黑幫電影中上演，但真實世界裡，小弟的下場卻更為悽慘！屏東1名黃姓男子因遭藥頭老大懷疑私吞10萬元毒品費，被痛毆逼喝加入疑似毒品的藥水，因此喪命，還被狠心藥頭和同夥棄屍荒野成白骨，冤死5個月後託夢他人追兇，讓警方順利偵破該起白骨奇案。

本刊調查，屏東分局偵查隊小隊長潘進男去年中旬，因手邊無案件可辦，於是前往屏東著名城隍爺廟拜拜，沒多久，即接到友人阿德告知，他夢見1名年輕男子全身是傷，被綑綁在汽車旅館衣櫃內。

阿德告知潘小隊長，當時他原本不以為意，不料隔沒幾天，夢境中的男子身影竟浮現在他家中，他嚇到在家驚聲尖叫，來後意識到該名男子恐遭不測，想找他伸冤，於是將此事告知潘小隊長。

▲阿德聲稱自己獲得黃男「託夢」，夢到黃男（圖）全身是傷，被綑綁在汽車旅館衣櫃內。

潘小隊長將情資提供給刑事局南部打擊犯罪中心偵二隊偵查正吳翊菱，吳翊菱報告給隊長張益誠後，2人認為人命關天，決定循線進行查訪，竟意外揭發一起「毒販大哥狠殺小弟棄屍案」。

警方從意外獲得黃男被囚禁照片以及塞滿停車收費單和落葉的機車等線索追查，認定失蹤5個月的黃男恐遭人毒手，凶多吉少。

警方查出家住小港的丘姓嫌犯（32歲）經常在高、屏一帶販毒，2018年底，丘嫌交付10萬元給旗下小弟黃男（21歲），準備進行一筆毒品交易，但事後黃男卻向丘男回報遭對方「黑吃黑」，丘懷疑黃「私吞」買毒費，要求黃男賠錢贖罪。

▲黃姓男子受老大指使去購買毒品，沒想到遭賣家黑吃吃還被踢下車。

黃男因付不出錢，去年初遭丘男私刑打得遍體鱗傷，還一度命危，黃男康復後以為可平安無事，孰料，丘嫌不肯罷休，去年5月，丘帶著劉姓女友（29歲）以及旗下小弟孫男（32歲）和鄭男（30歲），將黃男押往汽車旅館，囚禁衣櫃凌虐。

丘等人後來又將小弟帶往一處魚塭工寮，逼跳裸舞、逼喝加入疑似毒品的藥水，造成黃男抽搐猝死，直接將黃棄屍在鳳山水庫附近山區草叢，讓身高近170公分、體重達90公斤，體型白胖的黃男，曝屍荒野5個月後成了白骨。

▲警方逮捕丘姓嫌犯等人後，至棄屍地點找黃男遺體，現場雜草叢生，一名警官摔了兩跤，起身即看到不遠處有黃男的白骨。

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