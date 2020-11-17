環團爆「節能減碳辦公室」13個月未開會　點名環保署長下台

▲環團爆行政院「節能減碳辦公室」13個月未開會 。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供）

記者徐政璿／台北報導

「秋鬥」遊行22日登場，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣環境保護聯盟等環保團體將組「環保大隊」，今（17日）舉行記者會，痛批環保署長張子敬任內對桃園大潭藻礁、彰濱新設焚化爐等爭議，淪開發單位橡皮圖章，並揭露行政院能源及減碳辦公室已13個月未開會，質疑行政院長蘇貞昌是環害政策的幕後影武者，並點名環保署長張子敬下台。

台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣環境保護聯盟、桃園在地聯盟、台灣蠻野心足生態協會、南部反空汙大聯盟等環保團體，17日上午在立法院舉行2020秋鬥環保大隊「環保署長張子敬不下台，台灣環境不會好」記者會，並有逾40個環保團體加入連署，點名張子敬下台。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃質疑，行政院能源及減碳辦公室原則上應在3至6個月間舉行會議，但至今已13個月未開會，質疑蘇貞昌是環害決策的「幕後影武者」。根據政院能源及減碳辦公室會議紀錄資料，該辦公室自2019年10月舉行同年度第二次會議後，即停開至今。

葉光芃感慨，張子敬主政環保署，可總結為「殺地球、傷民主、反進步、害健康」的環「害」署長，張子敬應效法丁怡銘主動請辭負責，以免治理爭議進一步延燒，未來更加嚴重傷及蘇內閣治理評價。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英則表示，張子敬署長上任後力推新增焚化爐，彰濱工業區豐堉公司新增焚化爐與事業廢棄物掩埋場，依環境影響評估施行細則第19條規定附表二之規定，新增焚化爐或事業廢棄物掩埋場應進入二階環評，但是環保署未將此開發案進入二階環評，小組只審三次，於今年5月第375次委員會通過環評。同時本會在小組會議與大會都被禁止，資訊不公開，連審查都不公正。

台灣蠻野心足生態協會理事長、律師陳憲政指出，原本期待透過環評制度來否決不當的開發行為，但是今年以來，不管是爭議20多年的淡北道路開發案，還是台灣史上最大徵收案「桃園航空城計畫」的核心計畫，桃園航空城機場第三跑道環評案，都是在開發單位、當地居民及公民團體陳述完畢後，閉門會議時，環評委員在沒有完全充分討論、釐清爭議的情況下率然通過，顯見環保署成為開發單位的橡皮圖章。