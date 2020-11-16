蛋蛋的哀傷！拖吊雞蛋車沒裝溜冰鞋恐「無完卵」　警澄清：依法拖吊

▲新店一輛運送雞蛋的小貨車被拖吊沒裝溜冰鞋，網友擔心蛋全破找誰賠。（圖／翻攝自我是新店人）



記者陳豐德／新北報導

新北市新店區16日有民眾目擊一輛滿載雞蛋的小貨車，因為違停的關係遭拖吊車給吊走，拖吊業者甚至還沒有裝上俗稱「溜冰鞋」的輔助輪，讓民眾擔心上萬元的雞蛋怕在拖吊途中若不慎破了，屆時也找不到人能求償；對此新店分局回應，違停小貨車滿載雞蛋過重且緊靠道路右緣，依規定可不上輔助輪，若車主發現雞蛋破裂影響權利，也可依管道尋求救濟。

據查證，該輛貨車是16日上午10時許違停在新店中興路二段的紅線，才被員警依法拖吊。但民眾目擊拍下照片後，在地方社團PO文寫下「蛋蛋的哀傷」，引起廣大網友討論。有人留言認為「這後驅的規定要上溜冰鞋」、「有看過這類車，蛋蛋不會飛嗎？」、「蛋破了算誰的」、「整車蛋全破，一張罰單的錢可以賠的完嗎？艱苦人....你甘災」、「他們專門拖這種馬上就會來領車的」。

▼小貨車違停在紅線彎度處被拖吊。（圖／記者陳豐德翻攝）



也有民眾認為應該警察及拖吊場是正當執法「不是每個地方都有下貨區，但是違停就是不對就是有風險，亞旺又是出了名狂在新店送貨真的要很小心」，樓主也回應表示「我是心疼那些好吃的雞蛋～破掉多浪費呀」。

新店分局交通分隊回應，因該輛小貨車違停屬實，員警依規定執行車輛拖吊作業，但因該車載運雞蛋附載過重及緊靠道路右緣，經專業技工研判有安全疑慮，依照取締違規停車拖吊作業程序屬於「有特殊情形無法使用輔助輪者，不在此限」的例外，所以才沒有上溜冰鞋，以維護人車作業安全。

雞蛋如果破了，業者該怎麼求償？新店分局交通組則表示有關車損部分或貨物因遭拖吊損壞的狀況，建議與拖吊業者協調，或直接向業管機關新北市政府交通局提出申訴，如因協調仍無法達成共識，後續可逕向法院尋求仲裁責任歸屬請求賠償。

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▼因為後輪緊靠道路右緣，拖吊技工認為有安全疑慮所以沒有安裝溜冰鞋。（圖／記者陳豐德翻攝）

