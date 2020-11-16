酒駕被攔嗆「現在殺警判無罪」　高雄男嘴硬沒道歉下場出爐

記者黃翊婷／綜合報導

高雄劉姓男子去年因為酒駕挨罰，直到今年2月才付完罰金，沒想到3個月後他再度酒駕，被劉姓、陳姓兩名警員攔查，竟然當場嗆聲「現在殺警察就判無罪了」、「我現在進去關，如果讓我出來……」，加上事發至今都沒有道歉，最終被高雄地院法官依法判處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

▲劉男被攔查，卻大聲嗆聲「殺警無罪」。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關，下同）

判決書中提到，劉男5月5日下午5時許在高雄市小港區某檳榔攤喝啤酒，接著騎車離開，途中因為安全帽扣環未扣，加上機車腳踏墊上有啤酒罐，被劉姓、陳姓兩名警員攔查，一聽到要進行呼氣酒精濃度測試，竟然當街開嗆，「現在殺警察就判無罪了」、「像殺死警察的那個就判無罪了」、「有一天我會找到你啦」、「我現在進去關，如果讓我出來……」。

劉男拒絕配合檢測，還故意大聲喊叫，直到警員告知再不配合就視為拒測，才同意進行檢測，結果呼氣所含酒精濃度為每公升0.36毫克。事後他坦承酒駕，但上述言詞有無構成妨害公務，則交由法院依法認定。

▲兩名警員聞到劉男身上有酒味，於是要求進行酒測。

高雄地院法官認為，「現在殺警察就判無罪了」等話，就客觀而言足以對兩名警員造成心理壓力，甚至可能產生不安、畏懼之感；此外，劉男至今都沒有道歉，兩名警員也當庭表明「希望能給他一個教訓」。

最後，法官依妨害公務員執行罪、不能安全駕駛動力交通工具罪，分別判處劉男2月、5月有期徒刑，合併應執行刑期6月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

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