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肥美泰國蝦超出手掌！她一脫殼「慘變3cm蝦米」：詐騙吧...萬人笑暈喊扯

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▲▼ 網友買到「詐騙蝦」 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 網友買到「詐騙蝦」。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

不少人購買海鮮時，除了追求新鮮，也會特別看體積大小。一名女網友在市場上買到「塊頭超大」的泰國蝦，沒想到回家一煮剝開，期待的心情秒落空。照片曝光後，眾人全都笑暈直喊扯，不過也有專業網友回文，表示這是正常的。

「以為買到寶，沒想到遇到詐騙蝦。」一名女網友在臉書「爆怨公社」中大吐苦水，她表示12日時到黃昏市場買菜，眼見有攤商在賣超大尾的泰國活蝦，一時興起就買了幾隻回家加菜。

請繼續往下閱讀...

沒想到原PO滿心歡喜煮完後，一剝開蝦殼卻臉垮了。原先超過手掌大的蝦子，蝦肉竟然縮小不到一個指節大，雖然只有一隻是這樣，卻也讓她驚呼「根本就是詐騙集團來著XD」、「20公分縮小成3公分的概念」。

原PO補充，當初買蝦時，老闆說保證新鮮，所以不能挑，全部都是老闆幫忙撈的。她也強調，圖片絕對沒有經過後製，還附上蝦頭連在蝦殼上的照片佐證。

▲▼ 網友買到「詐騙蝦」 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 原來裡面是蝦米啊！（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 網友買到「詐騙蝦」 。（圖／翻攝自爆怨公社）

反差超大的照片至今已吸引1.1萬人笑爆，大家紛紛呼朋引伴來朝聖奇觀，「超扯的啦」、「它穿錯外殼出門了」、「真的有夠蝦」、「脫掉衣服變小蝦米」、「原來是寄居蝦啊」、「是不是煮過頭了」、「我笑翻了」。

不過留言處有網友表示，這種蝦又稱「瘦公仔」，原本蝦子已經長到很大，但在交配後反而會縮小，且蝦殼的大小不會變，再加上煮過之後可能還會再縮一點，所以就變成這個樣子了。

▼ 網友解答。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 網友留言 。（圖／翻攝自爆怨公社）

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