潮流退燒？台中流水蝦餐廳「14家關到剩2家」　業者曝背後心酸

記者蔡儀潔／綜合報導

流水蝦料理去年在台中相當火熱，全盛時期市區就有14家店，不過也因為數量太多分攤掉客源，加上成本較高，導致產業迅速萎縮，如今僅剩2家店。其中一家業者表示，流水蝦料理目前還算是一種特有的飲食風格，只要顧好品質跟服務，就能繼續經營下去。

據《東森新聞》報導，讓民眾自行打撈、現場燒烤的流水蝦料理，去年在台中非常流行，業者也抓准商機，類似餐廳一家接著一家開，鼎盛時期市區就有14家店。不過快速膨脹也導致快速萎縮，而這背後主要有個原因，第一是短時間餐廳數暴增，導致客群互相分散。

某流水蝦餐廳的馬姓店長透露，「可能大家會覺得，只要有水道，然後有活的泰國蝦，就可以做這個生意。其實越來越多家的時候，消費者自己會去比較，不管是口味，還是說環境、設備。」前流水蝦業者Kelvin則指出，這有點像「蛋塔效應」，當來到13、14家且遍佈台中各地時，會把客群瓜分掉。

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▲流水蝦受到不少民眾喜愛。（圖／記者黃士原攝）

第二個原因是泰國蝦成本高。報導指出，泰國蝦一台斤400元到500元不等，再加上養殖槽和淨水設備，此外水道供民眾自行撈蝦，導致蝦子死亡率，綜上這些讓業者承擔高昂的運營成本。

「泰國蝦的成本非常非常高」，Kelvin認為，其實還是回歸到原點，即必須靠薄利多銷，當銷量達不到一定數量，就無法去支撐這樣低毛利的生意。

不過還在經營的業者表示，流水蝦仍然是特有的飲食風格，只要顧好品質跟服務，活蝦現烤的噱頭仍然可以在市面上存留。