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88歲翁立遺囑　千萬房產全給水果攤老闆…鼻酸原因曝光了

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▲▼馬林。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲馬林決定將遺產留給水果攤老闆。（圖／翻攝《網易新聞》）

記者柯振中／綜合報導

遺產分配的問題層出不窮，常常出現令人不勝唏噓的家人反目案例。大陸上海88歲的馬姓爺爺日前決定，過世後要將自身擁有的房產留給樓下的水果店老闆，還跑去做了公證，引起網路熱議，鼻酸的原因也隨之揭曉。

綜合陸媒報導，88歲的爺爺馬林（化名），是名退休工人，妻子前幾年去世，剩下他與罹患精神病的兒子相依為命，但兒子也意外在家中猝死，至親都已過世，他的名下仍有300萬元（人民幣，約新台幣1,292萬元）的房屋。

馬林剩下一個人，附近鄰居開始動起歪腦筋，甚至有些女子還主動貼上來，聲稱「想要住進你家」，根本就是要來撈錢的，讓馬林根本不屑一顧，「都想鑽進來、要撈錢，撈到她滿意了，一腳把你踢開。」

此外，不常聯繫的親戚也突然來訊，叮囑馬林早點立下遺囑，希望能夠分一杯羹。這讓馬林相當生氣，這些人平常不來看他，就是單純覬覦財產，因此決定不再與這些人往來。

▼馬林說，親戚都來叮囑他「早立遺囑」，覬覦他的房產，感到心灰意冷，決定不再往來。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲▼馬林。（圖／翻攝《網易新聞》）

至於為何會打算將房屋留給水果店老闆？馬林說，因為他喜歡小孩，水果攤是年輕夫妻小游夫婦所經營，夫妻倆育有小孩，他時常在門口走來走去，因此與小游一家漸漸熟悉起來。

馬林指出，由於喜歡小孩，他時常到水果攤待著，小游也因為他年紀大了，主動伸出援手，讓他十分感動。某次他在家中摔倒，昏迷不醒，也是小游發現，趕來將他送醫的，當時所有親戚都不來探望，只說「走不開」，只有小游白天看店、晚上到醫院陪他，直到他康復為止。

出院以後，馬林受到感動，邀請小游一家住進來，組成了特殊的家庭，小游一家雖與馬林沒有血緣關係，卻更勝血親。馬林聽見小游的孩子對著他喊「爺爺」心裡也相當滿足。

因此，馬林帶著小游前往上海普陀公證處，辦理「意定監護」，依據自己的意志，將晚年的生活、遺產都託付給小游，過世以後，後事也交由小游處理，陌生的親情得到了法律的保護。

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▼水果攤老闆時常幫忙馬林的生活大小事，意外得到一筆遺產。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲▼馬林。（圖／翻攝《網易新聞》）

 
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