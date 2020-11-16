抓到了！台南轎車飆撞...粉碎電桿250戶停電　逃17hrs：一時害怕

▲台南市佳里區凌晨發生一起自小客車自撞電桿車禍，駕駛人肇事後棄車逃逸，經佳里分局策動晚投案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市佳里區子龍里麻佳公路14.5公里處，16日凌晨1時許，發生自小客車撞斷路旁電線桿，造成附近250住戶大停電，該自小客車車頭嚴重毀損，駕駛人肇事後竟逃逸無蹤，台南市佳里分局查出24歲黃姓男子涉案，經極連繫策動於傍晚5時55分到案說明，黃男供稱一時害怕才逃離現場，全案依毀損罪嫌偵辦中。

佳里分局警方查訪時，附近李姓民眾陳述，當時途經肇事地點，聽見轟然巨響，驀然回頭一看，發現1部黑色自小客車，車前引擎蓋掀起，車體引擎外露，車體側邊嚴重凹線，還冒出小火花。為防止2次追撞，許多路過的熱心民眾下車作警示，並協助交通指揮，等待警方前來處理，還有許多民眾上臉書推播提醒用路人行經該路段要小心慢行。

佳里分局子龍派出所於接獲民眾報案後，所長陳明章隨即率員警前往處理，事故現場發現路旁電線桿遭攔腰撞斷，肇事自小客遺留現場，駕駛人不見蹤影，車頭整座引擎外露，前、後及側邊車身撞得凹陷，安全氣囊彈開，車體零件散落車道，整部車嚴重損毀，立即通報偵查隊鑑識人員前往採證，並警示指揮交通及清理路面，以維護交通順暢；另通知電力公司搶修電線桿，以期迅速恢復供電。

經初步調查肇事車輛車主初步研判由佳里往麻豆方向行駛，於道路轉彎處，未注意車前狀況，疑似車速過快，不慎自撞電線桿，肇事車輛遺留在現場，駕駛人逃逸無蹤，警方刻正調閱附近路口監視器及路過民眾行車紀錄器積極偵辦，以釐清案情。

經熱心民眾主動提供路過行車紀錄器畫面及指認車主即為肇事者，警方已火速兵分多路前往戶籍地、居住地及親友住處策動出面投案說明，在警方積極策動下，24歲黃姓男子於16日下午5時55分許主動到案說明。黃男供稱因一時害怕才肇事後逃離現場，否認係酒駕肇事。

警方指出，因案發後距黃男到案已約17小時，已難以酒測，目前將由台電公司提出毀損之告訴，警方依法偵辦，及追肇逃責任。佳里警分局特別呼籲用路人，十次車禍九次快，開車超速，可能提早到達目的地，也可能提早到達人生終點站！聰明的駕駛人，不逞一時之快，求得一路平安，請小心慢行，以確保行車安全。

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