林易瑩疑台南市校安決議與精神病人個資連結涉違法　市府：不會提供

▲台南市議員林易瑩質疑台南市校安決議中，與精神病人個資連結涉違法，台南市政府表示不會提供相關個資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員林易瑩質詢指出，台南校安五決議中，計對校園與警方互動零時差，接獲案件通報後與衛生局連結疑似精神疾病特殊性癖好的個案資料，追蹤並掌握動態，掌握潛在性危險發生之可能性，這有違法之虞。

台南市政府指出，關於精神疾病患者個資，警察及衛生單位不得串接之議題，衛生局長期以來關懷台南市患有精神疾病，由公衛護理師、關懷訪視員或心衛社工定期關懷訪視，透過關懷服務以維持病患生活功能、病情穩定及減少主要照顧者身心負荷，協助病患持續就醫為目標，有規則治療的精神病患大多能維持穩定狀態，並能安全地於社區正常生活。

精神病患受「精神衛生法」及「身心障礙者權益保障法」等法律保障，且於精神衛生法規定對精神病人的個資、權益、不得歧視與錯誤報導，呼籲大眾留意，避免無意中觸法。

台南市政府再次重申，台南市警察局沒有與衛生局串接精神疾病患者的相關資料，個案的資料絕對是保密的，市府有責任及義務保障個案的隱私及維護其權益。罹患精神疾病的朋友是辛苦的，治療是漫長的路，他們常擔心被異樣眼光看待、被排斥、被視為不定時的炸彈，期透過社會大眾的理解，能主動關懷身邊有精神困擾的朋友，可以讓精神疾病患者有勇氣持續地接受治療，進而讓病情持續穩定。南市府呼籲大眾共同關懷與包容精神疾病患者，一起為社會安全網盡一份心力。

據了解，台南市政府因應長榮女大生命案召開的「1029擴大校園安全會報」，有五點決議事項：一、請學校盤點易發生危險路段，警察局增設巡邏箱、提高見警率，徹底落實執行巡邏勤務。二、校園與警方互動零時差，接獲案件通報後與衛生局連結疑似精神疾病特殊性癖好的個案資料，追蹤並掌握動態，掌握潛在性危險發生之可能性。三、教育局將強化校園環境機警性的宣導，簡化通報流程。四、全面盤點修繕路燈、清除雜草叢生處，緊密連結各區長、里長的環境異常通報，並强化即時性與修繕效率。五、希望每位市民讓自己成為互相關懷的一員，建立起人與人之間的互相關懷，機警的主動通報。

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