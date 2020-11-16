疫情衝擊！博士也求不到工作　台南藍軍：政府輔導訓練第二專長

▲台南博士找不工作申請即時上工，國民黨台南市議員要求政府應提供教育訓練訓練第二專長，無縫接軌給失業人口一根釣竿，才能救急又救窮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受疫情衝擊，台南市議會國民黨團16日審理勞工局預算時憂心指出，已有54家公司822人放無薪假，連博士都找不到工作，只能申請「即時上工」，雖然已有1566人受惠，但即時上工只提供半年的工作機會，每個月工時也只有80個小時，即時上工結束之後還是失業，建議政府應提供教育訓練訓練第二專長，無縫接軌給失業人口一根釣竿，才能救急又救窮。

王家貞詢問勞工局長王鑫基，台南市有多少人放無薪假？據了解有822人54家公司受影響之後，王家貞指出即時上工將進入第三波，已協助1566位即時上工，顯見需要工作的市民絕不止822人，每位上工民眾半年後呢？生活依舊困頓，這猶如煙花般的即時上工，只是美化政績，根本沒有實質幫助，應透過機會給予教育訓練，送釣竿才能解決問題。

李鎮國表示，疫情影響不只今年，看看國際上，美國、歐洲疫情非常嚴峻，跟雄獅主管深談，他們認為春天會在2024才降臨，國內即時上工只提供半年的就業機會，每個月工時80個小時，雖能救急，但太短暫，政府應該設計講習和進修管道，協助即時上工民眾，利用上工後時間，學習第二專長。

洪玉鳳辛酸地說，日昨接受一位博士學歷民眾陳情，讓她深刻感受就業機會正在壓縮，這位博士市民積極尋找工作，就是不斷碰壁，申請即時上工順利上工，半年結束又失業，希望第三波即時上工能對高學歷者有實質幫助，也希望勞工局正視，30人就可成立工會，性質相同工會林立有限資源被稀釋，4百多個工會預算大餅變小餅，小餅便餅屑，無法達到政府照顧勞工美意。

曾培雅建議說，勞動部有編列提升勞工自主學習計畫，目前只有1筆30萬的美語學習經費，勞工局應積極鼓勵工會提出計畫申請經費，讓理監事們了解勞工人數眾多，很多人想學電腦等第二專長，因地方經費有限，為讓勞工受益成長，提升勞工素質，請勞工局廣為跟工會宣導。

王鑫基局長答詢說，絕不允許性質相同工會踩紅線行為，第三波即時上工人數將由中央核定。

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