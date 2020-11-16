下國道60秒違規2次！她吃2罰單秒噴4200元…提告獲1張撤銷

▲林姓女子5月間自國道3號引道匯入信義快速道路時，遭民眾檢舉變換車道未依規定打方向燈。（圖／翻攝Google map）

記者徐愷昕／台北報導

林姓女子5月間在快速道路上二度變換車道未打方向燈，因遭民眾檢舉吃上2張罰單，總計需繳納4200元罰款，但她事後不服挨罰，遂提起行政訴訟，控訴2次違規發生在1分鐘內，行政機關不應重複裁罰，判求撤銷原處分。台北地院審理時認為，2次違規時間相隔6分鐘內，依法確實不得連續舉發，審結判林女僅需繳納第一張被開出的3000元罰單，並記違規點數1點。可上訴。

▲林女認為，行政機關同一時間開出2張罰單為重複裁罰，遂提起行政訴訟。（圖／翻攝Google map）

林女5月18日晚間9時許開車自國道3號進入信義快速道路，因二度未打方向燈遭民眾檢舉。林女收到罰單時，發現檢舉時間都是9時41分，認為行政機關裁罰目的在於矯正行為人違法行為，怎能同一違規行為重複裁罰，遂提起行政訴訟，聲明原處分撤銷。

遭提告的台北市交通事件裁決所出庭抗辯，指出雖然林女違規是在同一時間點，但根據檢舉影片，明確可以區隔是兩個行為，且她行為均可能造成後方車輛駕駛人，因無法事先了解她行車動向，反應不及致增加發生交通事故的危險。

台北地院經查後發現，林女第一次變換車道未打方向燈是在國道3甲東向3.1公里處（快速公路），第二次則是在信義快速道路往南的地方，2次違規雖於同一分鐘內（不同秒），但因各遭檢舉，故分別被處3000元以及1200元罰鍰。

法官審結認為，林女2次違規時間相隔6分鐘內，應類推適用處罰條例第85條之1第2項第1款規定，不得連續舉發，判定可以撤銷原處分，她只需繳第一張罰單的3000元，並記違規點數1點。全案仍可上訴。

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