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艋舺公園喬位爆口角...他掏槍嗆聲「討面子」！警搜索竟是玩具槍

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記者張君豪／台北報導

台北市萬華區龍山寺旁艋舺公園15日凌晨0時30分左右，警方接獲該公園內有人持槍報案，轄區接獲通知立即通報線上大批警力前往圍捕，警方到場只發現被害人戴姓男子（68歲）他表示在公園人有人持槍抵著他恐嚇辱罵，警方根據被害民眾描述，不久在西園路、廣州街盤查到該名可疑男子。

▲李姓男子不滿遭辱罵竟持玩具槍恐嚇民眾遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲李姓男子不滿遭辱罵竟持玩具槍恐嚇民眾遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲李姓男子不滿遭辱罵竟持玩具槍恐嚇民眾遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲李姓男子不滿遭辱罵竟持玩具槍恐嚇民眾，轄區出動大批警力趕往現場。（圖／記者張君豪翻攝）

遭警方攔查的李姓男子，李男一開始先裝傻，後來經警員拍搜後，並未在他身上發現槍械，後來李男坦承該槍放在背包內、已交由妻子帶回住處，警方稍後在李男家中起獲這把涉案玩具槍。

萬華警方調查，發現雙方衝突起因是因為戴男佔用公園清潔人員座位，李男妻子請對方起身讓座，卻遭到戴姓男子出言嗆聲，李男不滿對方舉動，憤而從背包掏出玩具槍恐嚇討面子，警方解釋雖然李男使用的是無殺傷力玩具槍，但造成對方心生畏懼屬實，行為明顯觸犯恐嚇罪，警方仍依法帶回偵辦。

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