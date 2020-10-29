知名實況主收死亡威脅…「我要讓你死」！丁特怕：館長在附近中槍

▲知名實況主丁特在直播中收到死亡威脅。（圖／翻攝自Dinter YouTube）

記者許凱彰／新北報導

知名實況主丁特在直播剛開播時收到一名化名為Pusis Stu的網友索命威脅，內容提到「我要讓你死，丁特，明天不要出門」、「我是真的有這個能力讓大家死」等語，讓他感到非常害怕，也說到自己的家離館長遭受槍擊的地點非常近，所以感到生命遭受威脅。隨後，丁特急call律師到場進行後續處理，也到警局製作筆錄，準備提告。

▲丁特得知自己生命遭受威脅，感到非常害怕與憤怒。（圖／翻攝自Dinter YouTube）

在嗆要殺人過後，該名網友解釋，「剛剛朋友亂搞，我代替他們道歉，對不起。」丁特爆氣回應，「法院見啦，去你X，隨隨便便在路上（網路上）說要殺人，台灣沒王法了是吧？」丁特對此說，自己的家離館長槍擊案的健身房非常近，走路5分鐘就可以到，所以覺得非常害怕，連握滑鼠都在抖。

該位網友見丁特在直播上持續怒噴、找了律師要進行提告後直言，「我是真的有這個能力讓大家死，我已經講了，我代替我朋友道歉，到此為止了，大家各退一步吧，謝謝。」

▲該網友還揚言要殺了在聊天室中的8200人。（圖／翻攝自Dinter YouTube）

「他會不會衝我家把我殺了？」在直播中畫面可見，丁特感到生命受到嚴重威脅，也深怕那位網友會衝進家裡對他不測，所以用家具當在門口，手拿水果刀以備自保，還一度吃藥讓自己冷靜。

在整段直播當中，那個網友不只揚言要造成丁特生命上的威脅，還嗆聲力挺丁特的粉絲「我知道你讀XX高中，你也小心一點」。

▲陳姓律師到場解釋丁特這個案子涉及到恐嚇罪。。（圖／翻攝自Dinter YouTube）

丁特找到先前合作的陳姓律師，他說到，「這件事情要小心謹慎處理，因為不知道那個人對我們（丁特、粉絲以及陳姓律師）掌握多少，所以還是循正規管道報案」。他坦言，現在每個人的個資，雖然受到一定程度的保護，這個案件已經非公然侮辱或誹謗等較輕的罪，是涉及到「恐嚇罪」的部分，可以請檢察官向Google、YouTube申請相關資料。

對此，丁特已經向警方尋求協助，相關筆錄也已經完成。他說，「實況生涯6年多，被嘴砲、被嗆都遇過，但恐嚇要殺我的是第一次遇到！我立馬與律師討論並決定提告」。