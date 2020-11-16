LIVE／確診+1、「秋冬專案」嚴管細節曝　指揮中心最新說明

生活中心／台北報導

國內今日新增1例境外移入新冠肺炎確定病例，中央流行疫情指揮中心將於下午2點舉行臨時記者會，由醫療應變組副組長羅一鈞說明病例情況與後續防治作為。這也自11月8日起連續9天都有境外移入，上週更一口氣新增25例，創下5月以來新高。

根據指揮中心統計，國內目前累計603例確診，分別511例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明； 另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、526人解除隔離，其餘住院隔離中。

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▲指揮中心醫療應變組羅一鈞副組長。（圖／疾管署提供）

另外，指揮中心將於周三公佈「秋冬專案」三大方向，從邊境、社區及檢驗防堵病毒。有消息指出，現行「宣導」戴口罩的8大場所將部分改為「強制」並開罰，本國人返台也要提供登機前3天陰性證明。針對此消息，也有待指揮中心證實。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。