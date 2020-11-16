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LIVE／確診+1、「秋冬專案」嚴管細節曝　指揮中心最新說明

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生活中心／台北報導

國內今日新增1例境外移入新冠肺炎確定病例，中央流行疫情指揮中心將於下午2點舉行臨時記者會，由醫療應變組副組長羅一鈞說明病例情況與後續防治作為。這也自11月8日起連續9天都有境外移入，上週更一口氣新增25例，創下5月以來新高。

根據指揮中心統計，國內目前累計603例確診，分別511例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明； 另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、526人解除隔離，其餘住院隔離中。

▲▼中央流行疫情指揮中心醫療應變組羅一鈞副組長及疾管署疫情中心郭宏偉副主任說明疫情。（圖／疾管署提供）

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▲指揮中心醫療應變組羅一鈞副組長。（圖／疾管署提供）

另外，指揮中心將於周三公佈「秋冬專案」三大方向，從邊境、社區及檢驗防堵病毒。有消息指出，現行「宣導」戴口罩的8大場所將部分改為「強制」並開罰，本國人返台也要提供登機前3天陰性證明。針對此消息，也有待指揮中心證實。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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