梅蘭妮亞的7.4倍！39歲伊凡卡好會賺　資產淨值超過108億

▲川普女兒伊凡卡 （左後）與第一夫人梅蘭妮亞（右後）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統大選即將邁入尾聲，隨著開票結果陸續出爐，現任總統川普連任希望幾乎已經破滅，有外媒爆料，第一夫人梅蘭妮亞似乎有意在川普卸任後離婚。雖然該消息仍只是傳聞，但外界也不禁好奇，如果梅蘭妮亞真的跟川普離婚，究竟可以分得多少財產、拿到多少贍養費。據了解，梅蘭妮亞早在與川普結婚前就已經是身價不容小覷的名模了，有外媒更分析了她與繼女伊凡卡的資產，看看誰比較有錢。

根據外媒《ZEE新聞》引述美國網站Celebrity Net Worth估計，現年50歲的梅蘭妮亞資產淨值約為3860英鎊（約新台幣14.5億元）。事實上，早在成為川普的妻子之前，梅蘭妮亞就已經是一名知名模特兒，且在投資上也頗有成就。在她認識川普前，就曾經替知名雜誌Vogue、《浮華世界》以及《紐約》等雜誌拍攝內頁。

▲ 伊凡卡從小就有商業頭腦，被川普視為是掌上明珠。（圖／路透）



此後，梅蘭妮亞在1998年與川普結識，並於2005年結婚，成為川普的第三任妻子，同時也是4個孩子的繼母。而她的其中一名繼女伊凡卡也是個女強人，根據《富比世》報導，被稱作是「史上權力最大的第一千金」的伊凡卡，資產淨值高達2.89億英鎊（約新台幣108.5億），是梅蘭妮亞7.4倍。

伊凡卡從小受到川普的用心栽培，小小年紀就有商業頭腦的她在青春期靠著當模特兒接案賺取零用錢，隨後更進入賓州大學華頓商學院就讀，畢業後投身家族事業房地產，替川普談下了數個重要的案子，更因此成為川普集團的副總裁，如今跟隨父親的腳步，進入白宮擔任總統顧問。

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