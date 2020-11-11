狠男捅妻「35刀」…躺一旁伴屍10hrs！見兒返家冷吐：我殺了你媽

▲新北市板橋男子殺妻案，判決結果出爐。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳韻如／新北報導

新北市板橋區2月20日發生一起人倫悲劇！郭姓男子因與妻子發生爭吵，竟趁著妻子午休時，持刀猛砍對方35刀，導致妻子噴血慘死在臥室床上。直到隔天上午9時許，兒子返家卻沒見到母親出來打招呼，破門後驚見母親全身是血，郭男才開口坦承，「我殺了你媽媽」，兒子當場崩潰報警。新北地院審理後，近日依殺人罪判郭男14年徒刑。

判決書指出，郭男因為視力退化及左肩受傷等身體狀況，多次向妻子抱怨，但卻未被理會，還態度不佳，2人2月20日為此發生口角，他因此心生不滿，趁著妻子午睡期間，拿著水果刀進房，接著朝妻子胸口猛捅。

過程中，妻子曾起身掙扎反抗，但仍敵不過郭男力氣，一共遭砍了35刀後，噴血慘死床上。郭男殺妻後，本想同歸於盡，但自殺未遂，最後伴屍10多個小時。直到隔天上午，郭男兒子返家，卻沒見到母親身影，打開房門後竟驚見母親倒臥血破，且全身已屍僵，而郭男則在一旁坦承，「我殺了你媽媽」，讓兒子當場崩潰。

新北地院審理時，郭男辯稱，他只有次妻子胸部4、5刀而已，另外還主張自己患有重度憂鬱症等，且殺人後也因為後悔而自殺，因此請求減刑。不過法官認為，郭男在羈押訊問及審理時，都能夠詳細說明案情，過程鉅細靡遺、前後相符，並多次表達後悔因一時衝動而犯案，且犯案後還知道要將妻子身上有價值的飾品取下，更在羈押期間編造自首情節要求兒子配合，顯見他是智慮正常之人。

此外，醫院檢定也認為，郭男的精神疾病並未影響到他的辨識行為違法能力，且他也明顯知道殺人犯法，因此不符合減刑要件，再者他手段兇殘，審酌他坦承反型，且態度良好，最後依殺人罪嫌判刑14年。全案可上訴。

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