假「處男」醫學生騙上床！她爆血仍甜喊：是第1個　卻抓包劈腿崩潰

▲男子裝處男騙走女大生第一次，被抓包後挨告，法官判賠30萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台中報導

台中一名醫學生阿敬（化名）透過交友軟體認識女大生小君（化名），進而交往，而交往期間阿敬騙對方自己是初戀、「處男」等語，讓小君誤墜情網，與他發生關係，還因此流血痛了一週。直到小君偶然得知親愛的男友劈腿，自己是第三者，崩潰輕生獲救後，氣得對阿敬提告，法官最後依法判阿敬須賠償小君30萬元。

小君指控，自己患有憂鬱症，平時有服用藥物控制，而他2018年8月間透過交友軟體認識就讀醫學院的阿敬，2人相談甚歡，便相約健身，並在結束後一起回到阿敬租屋處休息，沒想到卻被硬上得逞，她還因此疼痛、出血一週。

此時，阿敬還甜言蜜語對她說，自己從未交過女朋友，也是第一次發生性行為，且真心喜歡小君，希望她能當他女友，讓小君秒陷情網，欣然答應與他交往，還又發生了2次關係，。

孰料，2人交往半個月後，小君無意間從阿敬學弟口中得知，阿敬早已有女友，讓她當場崩潰，同年9月間還為此尋短獲救，最後憤而對阿敬提告性侵。不過，檢方認為，2人第一次發生關係後，雖是遭硬上，但小君事後還傳訊，「你是第一個，但神奇的是我在你身邊覺得有安全感」，難以認定小君是在被違反意願之下與對方發生性行為，因此以不起訴處分。

小君再提民事訴訟，表示自己若知道阿敬有女友，斷然不會與對方交往，還發生關係，但阿敬卻欺騙她，並使用違反善良風俗的方式損害她的自由權、貞操權、身體權，因此向阿敬求償40萬元。

對此，阿敬辯稱，他有女友的事，並不影響小君是否與他發生關係的意願，且他也沒有法定義務告知自己的交友狀況，不過他也坦承自己對小君確實有所隱瞞，但並未加以說明。

台中地院審理後認為，小君情竇初開，在傳統道德觀念及倫常下，阿敬是否有女友，是小君決定是否與他發生關係及交往的重要資訊，但阿敬卻刻意隱瞞，導致小君誤墜情網，且還用詐術讓小君跟他發生關係，明顯妨害了小君的自由權及貞操權，因此判阿敬須賠償小君30萬元。全案可上訴。

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