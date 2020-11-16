　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中捷試營運首日！乘客讚...台北民眾也報到　盧秀燕：新生活起飛

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼中捷試營運首日，盧秀燕也前往搭乘，乘客都說讚。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼中捷試營運首日，盧秀燕也前往搭乘並親切和乘客打招呼，乘客都說讚。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運綠線16日起開放全民免費試乘1個月，市長盧秀燕上午穿著捷運制服前往搭乘並和乘客話家常，有乘客從台北、彰化等地特別來體驗，覺得行車速度平穩，在地乘客更是爭相和盧合照，大讚有捷運真好，盧也開心回應，捷運軌道新生活開始起飛，對於交通、經濟產業將有很大幫助。

▲▼中捷試營運首日，盧秀燕也前往搭乘，乘客都說讚。（圖／記者鄧木卿攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

盧秀燕上午在交通局長葉昭甫、中捷董事長林志盈等人陪同下，從松竹站搭到市政府站，沿路都有乘客爭相和盧合照，並且大讚「市長很棒」、「有捷運真好」，盧在車廂中也親切和上班族、阿嬤等人聊聊感受，大家都說，行車平穩，比坐公車更節省時間。

▲▼中捷試營運首日，盧秀燕也前往搭乘，乘客都說讚。（圖／記者鄧木卿攝）

盧說，中捷是桃園以南、高雄以北的第一條捷運，今天是試營運的第一天，台中進入交通新紀元，今天起全面進行壓力測試，才能知道有哪些需要改進，目前秩序良好，從早上7點至9點，有2千多人次搭乘，她還說，一大早就接到明道中學校長的line，校長說，他也有試搭，車上碰到很多學生，學生們都非常興奮，可見深受學生們喜愛。

▲▼中捷試營運首日，盧秀燕也前往搭乘，乘客都說讚。（圖／記者鄧木卿攝）

她還說，市府目前在新社舉辦國際花毯節，全國民眾如果要來參觀，可搭高鐵到烏日站，轉乘捷運到松竹站；如果是搭台鐵，也可以搭到松竹站轉乘接駁車，而ibike的預算在年中才經市議會通過，市府年底前會在7個尚未設ibike的車站完成設置，而公車路線也會跟著調整。

▲▼中捷試營運首日，盧秀燕也前往搭乘，乘客都說讚。（圖／記者鄧木卿攝）

至於有學生反應試營運只有1個月，時間太短，盧秀燕說，目前正在作各項壓力測試，未來會不會延長免費搭乘時間，例如年節期間，將視交通運量、民眾感受等各種考量再決定。

▲▼中捷試營運首日，盧秀燕也前往搭乘，乘客都說讚。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕表示，捷運通車將帶來台中經濟產業發展。

林志盈表示，中捷試營運從11月16日到12月15日，長達1個月開放全民免費體驗，試營運分兩階段，11月16日至12月6日，每天7點至晚上8點開放試乘，平日尖峰時段每5分鐘1班、離峰時段每8分鐘1班，假日全天每8分鐘1班；12月7日至15日則依未來正式營運班表，每天6點至午夜12點，深夜時段（11點至12點）每15分鐘1班。

▲▼中捷試營運首日，盧秀燕也前往搭乘，乘客都說讚。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕在站區外人行道發現垃圾，立馬彎腰撿拾。

民眾持電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡），即可在全線18個車站免費搭乘，若無攜帶電子票證，可至車站旅客詢問處購買。另外，搭乘捷運請務必全程佩戴口罩，並遵守「捷運禮節」，包括站內及車廂內勿飲食、先下車後上車等。

▲▼中捷試營運首日，盧秀燕也前往搭乘，乘客都說讚。（圖／記者鄧木卿攝）

▲中捷試營運首日，2小時內吸引2千多人次搭乘。

▲▼中捷試營運首日，盧秀燕也前往搭乘，乘客都說讚。（圖／記者鄧木卿攝）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
Ella「真實生產影片」震撼1.2萬人！　20小時陣痛嘴唇發
李李仁抽積水「趴地滾球」忍半年請辭　肯納：汗來自他的痛
牛排放入烤吐司機！她咬下曝口感　網驚呼快吐了
女兒不孕　51歲美艷嬤「出借肚皮」生下外孫女
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

在公園設施「嗯嗯啊啊」留下戰利品！她帶女兒玩滑梯...目擊傻眼了

與女友自拍到一半木椅「劈啪」斷了！他下秒認「胖」　網笑：好誠實

中捷試營運首日！乘客讚...台北民眾也報到　盧秀燕：新生活起飛

道瓊企業永續績效評比　華航再度榮獲全球航空第三名

「秋冬專案」三大方向　沒戴口罩擬罰1.5萬、入境全需交陰性證明

班長好奇：為何都半夜上廁所，不怕嗎？　聽到新兵的回答臉沉了

青少年輕生通報率上升　7國立大學專業輔導人員仍沒補滿

怪奇事務所「橘貓最不怕死」　貓奴狂貼證據：超敢傻敢衝！

四肢也可能中風！79歲奶奶急性手中風...導管手術免截肢

快訊／境外移入再+1！連續9天都有確診　指揮中心下午說明

ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了

徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

吳宗憲和安苡愛被偷拍動怒　氣罵：不怕出去被車撞嗎！

小嫻金剛同框「每天都甜蜜蜜」　Selina全家到齊..任爸竟吃醋XD

危險！小黑車夜間上國道未開燈　貨車司機「大聲公提醒」秒聽話

超強默契！12隻手戴上黑白手套 靈活跳「手指舞」網：可以看整天

Ella哽咽謝Selina.Hebe：我愛妳們！　喊話老公「今晚該你好好謝謝我囉>////

高雄3歲童眼癌復發...恐雙眼全盲　阿嬤扛百萬醫藥費「盼赴日治療」

在公園設施「嗯嗯啊啊」留下戰利品！她帶女兒玩滑梯...目擊傻眼了

與女友自拍到一半木椅「劈啪」斷了！他下秒認「胖」　網笑：好誠實

中捷試營運首日！乘客讚...台北民眾也報到　盧秀燕：新生活起飛

道瓊企業永續績效評比　華航再度榮獲全球航空第三名

「秋冬專案」三大方向　沒戴口罩擬罰1.5萬、入境全需交陰性證明

班長好奇：為何都半夜上廁所，不怕嗎？　聽到新兵的回答臉沉了

青少年輕生通報率上升　7國立大學專業輔導人員仍沒補滿

怪奇事務所「橘貓最不怕死」　貓奴狂貼證據：超敢傻敢衝！

四肢也可能中風！79歲奶奶急性手中風...導管手術免截肢

快訊／境外移入再+1！連續9天都有確診　指揮中心下午說明

桃園中壢警夜緝非法移工　網：喊到整棟樓都聽到

發現和母沒有血緣關係　14歲男射殺全家5人免坐牢「完全沒悔意」

在公園設施「嗯嗯啊啊」留下戰利品！她帶女兒玩滑梯...目擊傻眼了

返家才是挑戰開始！　「早產寶寶健康手札」讓新手爸媽不慌張

國產新冠疫苗最快明年底問世！專家坦言「最憂心1事」臨床風險曝

掏空沙發「整隻塞進去」爽開趴！　爸一開門...2歐告嚇傻同步石化

《紅白歌唱大賽》完整名單公開！　JYP新女團「NiziU」未出道就被選上

歐告被逼聞自己狗掌：有沒有臭？　牠拒洗澡「假裝鼻塞」躺下裝死

搶攻秋日市場　Apple Watch錶帶推金橘、北方藍、紫紅新色

婦郵局急領鉅款疑遭詐　高樹警機警關懷...原來是投資理財

美女作家腹痛「下體飄異味」 手一摸傻了：差點死在自己手裡

生活熱門新聞

大樂透6號碼全中！男曝彩券只領40萬

花園夜市妹妹擺攤！台南人怒：拒買

士林夜市烤玉米180元　「招牌寫35」結帳才知被坑

被反鎖！他機靈「叫外送救援」還給小費

2年攻讀碩士「還比大學生弱」！過來人卻推爆

「4生肖」11月後財運大爆棚！

皇家傳承牛肉麵　就像做了一場夢

快訊／台中捷運首班車07：00發出！　今起試營運

今晨16.5度！秋老虎來了將飆33℃　周末2波變天雨更多

拿獎狀做1事　竟遭班導帶頭霸凌

交往11年無性「女友懷孕了」　老實男堅持照娶

餐廳公告禁帶寵物　他「狗藏嬰兒車」被換位留1星負評

臉書「十年挑戰」刷整排　專家籲：別跟風

獨／健美冠軍染EB病毒！醫：每人身上都有

更多熱門

相關新聞

大里農會士喜迎百年慶盧秀燕祝福

大里農會士喜迎百年慶盧秀燕祝福

大里區農會14日喜迎100周年慶，贈送2輛復康巴士給台中市政府。市長盧秀燕親自出席代表接受，並恭賀生日快樂。她表示，大里農會在歷任理監事等人帶領下，對農友輔導與扶植、推廣農業，對社會貢獻極大，祝福大里農會邁入下一個一百年，也預祝活動圓滿成功。

聯手採柑橘　盧秀燕大讚賴清德有風度

聯手採柑橘　盧秀燕大讚賴清德有風度

台中跨入捷運時代　盧秀燕邀立委議員開箱試乘

台中跨入捷運時代　盧秀燕邀立委議員開箱試乘

賴清德今和盧秀燕行銷台中大坑桔果

賴清德今和盧秀燕行銷台中大坑桔果

中捷11/16起免費試乘　5星級主題女廁開箱

中捷11/16起免費試乘　5星級主題女廁開箱

關鍵字：

盧秀燕中捷

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

大樂透6號碼全中！男曝彩券只領40萬

外套「只蓋2點」　她大膽穿小內內吃辣泡麵

「反骨男孩」又有成員退出了！

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

好市多推車塞爆！「紅色方盒」堆整車

不爽二輪太吵引大亂鬥　19歲騎士遭砍

花園夜市妹妹擺攤！台南人怒：拒買

一家四口租房起火！房東怒：玩火全賠

電視突然巨大黑背亂入！媽媽傻眼

唐治平「暴瘦剩皮包骨」欠債百萬近況曝

月薪15萬！女友嫌沒車沒房　他譙：不知足

女友遭媽侮辱！　學霸男星怒切割

遭酸顏值低　張庭12歲女反擊了！

妻繼承遺產揪神鬼理專　3客戶遭吞3億

士林夜市烤玉米180元　「招牌寫35」結帳才知被坑

更多

最夯影音

更多
ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了

ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了
徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

吳宗憲和安苡愛被偷拍動怒　氣罵：不怕出去被車撞嗎！

吳宗憲和安苡愛被偷拍動怒　氣罵：不怕出去被車撞嗎！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面