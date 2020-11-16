中捷試營運首日！乘客讚...台北民眾也報到　盧秀燕：新生活起飛

▲▼中捷試營運首日，盧秀燕也前往搭乘並親切和乘客打招呼，乘客都說讚。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運綠線16日起開放全民免費試乘1個月，市長盧秀燕上午穿著捷運制服前往搭乘並和乘客話家常，有乘客從台北、彰化等地特別來體驗，覺得行車速度平穩，在地乘客更是爭相和盧合照，大讚有捷運真好，盧也開心回應，捷運軌道新生活開始起飛，對於交通、經濟產業將有很大幫助。

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盧秀燕上午在交通局長葉昭甫、中捷董事長林志盈等人陪同下，從松竹站搭到市政府站，沿路都有乘客爭相和盧合照，並且大讚「市長很棒」、「有捷運真好」，盧在車廂中也親切和上班族、阿嬤等人聊聊感受，大家都說，行車平穩，比坐公車更節省時間。

盧說，中捷是桃園以南、高雄以北的第一條捷運，今天是試營運的第一天，台中進入交通新紀元，今天起全面進行壓力測試，才能知道有哪些需要改進，目前秩序良好，從早上7點至9點，有2千多人次搭乘，她還說，一大早就接到明道中學校長的line，校長說，他也有試搭，車上碰到很多學生，學生們都非常興奮，可見深受學生們喜愛。

她還說，市府目前在新社舉辦國際花毯節，全國民眾如果要來參觀，可搭高鐵到烏日站，轉乘捷運到松竹站；如果是搭台鐵，也可以搭到松竹站轉乘接駁車，而ibike的預算在年中才經市議會通過，市府年底前會在7個尚未設ibike的車站完成設置，而公車路線也會跟著調整。

至於有學生反應試營運只有1個月，時間太短，盧秀燕說，目前正在作各項壓力測試，未來會不會延長免費搭乘時間，例如年節期間，將視交通運量、民眾感受等各種考量再決定。

▲盧秀燕表示，捷運通車將帶來台中經濟產業發展。

林志盈表示，中捷試營運從11月16日到12月15日，長達1個月開放全民免費體驗，試營運分兩階段，11月16日至12月6日，每天7點至晚上8點開放試乘，平日尖峰時段每5分鐘1班、離峰時段每8分鐘1班，假日全天每8分鐘1班；12月7日至15日則依未來正式營運班表，每天6點至午夜12點，深夜時段（11點至12點）每15分鐘1班。

▲盧秀燕在站區外人行道發現垃圾，立馬彎腰撿拾。

民眾持電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡），即可在全線18個車站免費搭乘，若無攜帶電子票證，可至車站旅客詢問處購買。另外，搭乘捷運請務必全程佩戴口罩，並遵守「捷運禮節」，包括站內及車廂內勿飲食、先下車後上車等。

▲中捷試營運首日，2小時內吸引2千多人次搭乘。

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