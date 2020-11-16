日式樂曲跳出百人盆踊舞蹈…　蛋寶「元氣祭」鬧夜場畫下完美句點

▲日式樂曲跳出百人盆踊舞蹈…蛋寶生技「元氣祭」鬧夜場畫下完美句點。（圖／蛋寶提供）

記者楊淑媛／桃園報導



限期三天的日式「元氣祭」慶典，15日晚間在桃園蛋寶生技不老村，舉辦熱鬧的「鬧夜場」，來自全台各地的哈日粉絲，在燈火闌珊的夜晚，除了欣賞精彩的太鼓舞踊、遊逛屋台美食等吃喝玩樂，感受到完整的日式祭典風情，並隨著熱鬧的日式樂曲跳出百人盆踊舞蹈，在歡樂與祝福聲中，為台灣首次的日式祭典體驗畫下完美句點。

▲▼「元氣祭」完整的日式祭典風情。（圖／蛋寶提供）

「蛋寶生技不老村」是全台唯一以「蛋」為主題的觀光工廠，園區以日式江戶時代，作為設計風格，充滿日本風情；受疫情影響，民眾出國遊大不易，「蛋寶」首度霸氣邀請近百名日本職人專程來台，於13至15日推出傳統祭典「元氣祭」，參加民眾可向開光過的園區內長壽尊祈福，在防疫期間，為大家帶來元氣，期疫情早日退散。

▲▼「元氣祭」完整的日式祭典風情。（圖／蛋寶提供）

一名哈日女粉絲很高興2020蛋寶元氣祭，她和家人一起參加。她說，今年因疫情無法出國，讓她和許多朋友都有了「日本失落症」，很開心蛋寶的元氣祭讓大家在台灣也能有穿著日本浴衣、參加日本傳統祭典的體驗；尤其是，日式祭典中必然出現的屋台美食，如章魚燒、大阪燒、烤糰子、蘋果飴等，會場亦以專業職人的攤位呈現。

▲▼「元氣祭」完整的日式祭典風情。（圖／蛋寶提供）

而元氣祭的高潮則屬夜幕降臨時所進行「壽蛋大典」，由民眾共同傳遞由鎮村之寶－長壽尊所加持祝福的巨蛋，而後群聚在舞台廣場中央，隨著熱鬧的日式樂曲跳出百人盆踊舞蹈，在歡樂與祝福聲中為台灣首次的日式祭典體驗畫下完美句點。

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