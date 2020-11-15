型男飛行員「失蹤4年」遺體找不到！　最後身影竟在垃圾箱旁

▲柯里已經失蹤4年。（圖／翻攝自Facebook／Please Help to Find Corrie）

記者黃心瑀／綜合報導

英國一名23歲飛行員柯里（Corrie McKeague）在2016年9月24日時，於一間酒吧喝酒後失蹤，一項調查顯示他在喝醉後自行爬入一個工業垃圾箱，人可能跟著垃圾一起被載到掩埋場裡，不過警方耗費了215萬英鎊（約8288萬台幣）進行2次大規模的搜查，最後還是沒有找到人或是遺體，至今下落仍不明。

根據《太陽報》報導，23歲的柯里當時已經在空軍服役3年，事發當天他開車與同事見面喝酒，但卻從此失去了蹤影，再也沒有出現過。警方獲報後立即開始進行搜索，其中一項調查顯示，9月24日凌晨的3點25分是他最後被目擊的時間，監視器拍到他走進一處都是工業垃圾箱的地方，而他也被認為在酒後爬進垃圾箱，人就這樣跟著垃圾一同被送到垃圾掩埋場當中。

當時警方耗費了215萬英鎊的錢，在垃圾掩埋場裡進行2次搜索，但仍舊沒有找到遺體。對此，柯里的媽媽尼古拉（Nicola Urquhart）則告訴媒體，她曾經接到2通線索電話，其中一通是從公共電話打來的，那一頭的陌生人跟她說，柯里出事那天晚上遇到搶劫，嫌犯正是他認識的人，但途中出了錯，所以他們把人丟進了垃圾箱裡。

另一通電話則是一名女士打來的，女士表示她的丈夫是一名計程車司機，事發當天老公載到了柯里，但因為柯里狀態不好所以老公把車停下來並把人拖出，最終用球棍打了柯里的頭後把人棄置在一處樹林中。

報導中指出，這兩通2電話內容皆未被警方採信，儘管柯里的爸媽在社交媒體上成立了「找尋柯里（Find Corrie）」專業，希望可以獲得更多線索，但案件發生至今已經過了4年，他們似乎也已經接受兒子被認為死亡的事實，整起事件也將在2021年進行複審。