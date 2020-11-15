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獨／健美冠軍染EB病毒！半年轉癌末　醫揭恐怖真相：每人身上都有

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▲▼健美冠軍黃昱清。（圖／記者吳奕靖攝）

▲癌末患者黃昱清熱愛健身，正值壯年期卻染上EB病毒，突變為淋巴癌。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄32歲男子黃昱清在2年前感染EB病毒，半年後病毒突變轉變成淋巴癌末期，正值人生巔峰階段的他，不放棄健身興趣，常常把癌症病房當作健身房鍛鍊身體，經過1年化療，出院後仍勤上健身房，10月23日還拿到了健身健美比賽冠軍，讓主治醫師和個管師都覺得相當驚奇。

▲高雄長庚血液腫瘤科醫師王銘崇。（圖／記者許宥孺攝）

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▲高雄長庚血液腫瘤科醫師王銘崇。（圖／記者許宥孺攝）

黃昱清的主治醫師、高雄長庚血液腫瘤科醫師王銘崇表示，黃昱清在2019年2月反覆不明原因發燒，經過幾個月後，發現身上有淋巴腫塊，診斷結果為EB病毒相關淋巴癌，當時已是第四期，通常晚期患者治療後效果都很差，當初設定目標就是自體幹細胞移植，幸好患者很幸運，初期化療效果非常好。

什麼是EB病毒？王銘崇解釋，EB病毒是皰疹家族病毒，病毒藏在唾液裡，通常患者在小時候就可能感染，這與亞洲共食飲食文化可能相關，也有可能是長輩以前餵食習慣，會先在嘴裡咬過後在餵食小孩，因此傳染下來。感染位置多在鼻咽部，症狀會像感冒，鼻咽會腫起來，喉部則是沒有症狀，病毒會潛伏在身體裡，「其實每個人都身上都有EB病毒，但若免疫力OK，那就沒關係，但是少部分患者會不明原因產生癌病變，轉變成鼻咽癌或是淋巴癌」。

▲▼健美冠軍黃昱清。（圖／記者吳奕靖攝）

▲醫師指出，除了頭部、心臟、腎臟、膀胱黑點正常，其餘黑點都是淋巴癌所在位置。（圖／記者許宥孺攝）

王銘崇接著說，淋巴癌治癒率約五成，四期患者若只做化學治療，治癒率是非常低的，所以當初才計畫要再做自體幹細胞移植。雖然是四期患者，不過黃昱清的復原程度卻讓王銘崇醫師和王儷螢個管師都很驚訝，王銘崇認為，應是患者本身體質好，「當初做化學治療時，問他有沒有不舒服？他都說沒事，他老婆懷孕生第一胎，他還能請假去月子中心看小孩和太太！」

▲▼健美冠軍黃昱清。（圖／記者吳奕靖攝）

▲癌末男黃昱清化療出院後，勇奪健美冠軍。（圖／記者許宥孺翻攝）

王銘崇說：「黃昱清做幹細胞移植才隔半年，前2個禮拜，個管師王儷螢傳了照片給我，說個案得了健美冠軍，我還仔細把圖片放大看，他上禮拜回門診看，我跟他說，『你身材很好，所以才可以得冠軍，不過我覺得，你應該是身上多一塊，那塊是別人練不出來的』，那一塊就是他的人工血管！很訝異那塊人工血管在胸口，他還可以做練習，肌肉也練到非常發達，X光科醫師恐怕也沒看過像黃昱清這樣的電腦斷層掃描片子，因為肌肉太發達了！」

▲▼健美冠軍黃昱清 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲黃昱清左胸口有一塊突起「肌肉」，其實是人工血管。（圖／記者吳奕靖攝）

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