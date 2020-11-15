　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

最大三鐵在台東！來自27國5千選手　江漢鐘祖孫三代都參賽

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台東CHALLENGE TAIWAN國際鐵人三項，今年雖受疫情影響，依舊有27國家、5030位鐵人參賽。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東CHALLENGE TAIWAN國際鐵人三項，今年雖受疫情影響，依舊有27國家、5030位鐵人參賽。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

邁入八週年的CHALLENGE TAIWAN國際鐵人三項賽事，今年受疫情影響延至11月14日、15日兩天在台東盛大舉行，依舊有27國家、5,030位鐵人齊聚台東成就這場世界最具規模的鐵人三項賽事，台東縣長饒慶鈴與副縣長王志輝連袂出席14日晚間113公里頒獎活動，歡迎鐵人及家眷回家並頒發最年長M65-69 歲組獎項，並希望賽後大家多到台東各地體驗及品嚐台東特有美食。

▲台東CHALLENGE TAIWAN國際鐵人三項，今年雖受疫情影響，依舊有27國家、5030位鐵人參賽。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼113公里男子組冠軍，鐵人一哥謝昇諺跑回終點並接受歡呼。

2020疫情來襲，上半年許多賽事被迫取消，Challenge Taiwan也從每年的四月，首次移至11月舉辦，今年賽事可說是眾星雲集，其中TVBS主播夏嘉璐帶著一家大小參與賽事，而夏嘉璐本人也第一次挑戰113公里；另外，兩週後即將參戰極限鐵人的甜心主播侯以理，這次難得參加113KM接力賽，為接下來的台灣極限鐵人賽事做準備；剛破台灣113公里以及51.5 公里的鐵人王者張團畯以及鐵人一哥謝昇諺也來到台東一同感受這場全球最大鐵人三項賽事。

▲台東CHALLENGE TAIWAN國際鐵人三項，今年雖受疫情影響，依舊有27國家、5030位鐵人參賽。（圖／台東縣政府提供，下同）

14日清晨6點首先登場的是113公里與226公里組，113公里男子組，鐵人一哥謝昇諺不負眾望以4:17:25拿下冠軍，謝育宏完賽時間04:24:09 和許仁茂完賽時間04:27:08分別拿下第二與第三名。女子組總成績第一，由屏東科技大學鐵人隊郭家齊，以 04:59:35 的成績拿下，第2名及第3名，分別由柯侑吟及張倫平拿下，成績分別為 05:31:28 及 05:36:47 。

▲台東CHALLENGE TAIWAN國際鐵人三項，今年雖受疫情影響，依舊有27國家、5030位鐵人參賽。（圖／台東縣政府提供，下同）

最年長鐵人江漢鐘，贏得M65-69歲組第一名，由縣長饒慶鈴親自頒獎。

饒慶鈴更特別出席頒發113公里最年長M65-69 歲組獎項，其中全場最年長鐵人江漢鐘，贏得M65-69歲組第一名，不僅個人完成113KM，江漢鐘兒子更於當天完成226KM、孫子於15日參加小鐵人賽事，名符其實的三代同堂皆為鐵人，完全呼應CHALLENGE TAIWAN 提倡家庭參與的理念，大會特請饒慶玲親自頒獎鼓勵。

饒慶鈴表示，CHALLENGE TAIWAN今年在台東舉辦已邁入第八年，台東也伴隨 CHALLENGE TAIWAN一起成長許多日子，已經成為鐵人們最熟悉的故鄉，她非常開心能見到來自四面八方的鐵人選手們共同享受台東之美。今年首次將賽事移至秋季，希望大家能體驗台東不同的面貌，比賽場地旁縣府正辦理今年第二場的慢食節活動，邀請大家前往品嚐最具台東特色的在地料理，也歡迎賽後多到台東其他地方走走，體驗台東秋季慢旅。

►他奶奶的美麗小秘訣

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
青青刪道歉文回歸！誠意附圖「胸前開大衩」喊：我快速成長
陸22歲少婦離婚途中「被扔下12米高橋」骨穿爆肉！淚揭8年畸
「反骨男孩」又有成員退出！2聲明宣布解約
尾牙被多名男客架住　鋼管辣妹「胸遭激烈猛頂」當場撞到挫傷
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

最大三鐵在台東！來自27國5千選手　江漢鐘祖孫三代都參賽

勤誠興業馬稠後園區基地新建廠房動土　明年可供400就業機會

農會績優總幹事嘉義縣9人獲選　候聘22人登記番路鄉從缺

嘉義博茶會將登場　精緻品茗杯入手只要10塊錢

「在嘉珍美」古董車聚在嘉義　英美德義經典車款再現

地藏庵親子運動會「寶寶爬行」及「幼兒體適能」　大人小孩動起來

日本台灣交流協會台北事務所橫地晃副代表首訪台南　黃偉哲：盼深化台日合作關係

藝遊米醬木場生活村　「2020斗南木藝生活節」熱鬧登場

故宮攜手農糧署　國產雜糧新品開發聯合發表會

雲林流感疫苗僅剩1萬多劑　縣府籲符合公費條件者儘速接種

老蕭搭訕路人「我是蕭敬騰」他一臉驚！！　超八卦「問戀情」：你們到幾壘了

新北市警犬隊「耶誕城出任務」！　蹭地討摸秒回神：對齁我在值勤

小A辣赴泰國「變性手術」全紀錄　下半身插滿管子全血塊痛到哀號

女騎士騎車擦撞千萬超跑！她嚇腿軟...車主霸氣回：不用賠

全聯先生遇「萬里蟹」「高接梨」狂卡詞　Lulu拿起大字報即興RAP：你是遠視嗎XD

ELLA「解接是A咖，不是A CUP！」　手比胸前...「至少有B，而且是雙B」

萌柴小手狂壓牽繩「不想回家啦」　眼神超抗拒...網笑：根本戲劇科

又是一頁詐騙！網購掃地機器人 收到「3輪玩具車」質問後遭封鎖

滷味店員工車禍傷左手又被開除 她衝馬路長跪求老闆：給我生路

別再問了！警察最常被問5大金句　遭批只會開單...他：我也有繳稅！

最大三鐵在台東！來自27國5千選手　江漢鐘祖孫三代都參賽

勤誠興業馬稠後園區基地新建廠房動土　明年可供400就業機會

農會績優總幹事嘉義縣9人獲選　候聘22人登記番路鄉從缺

嘉義博茶會將登場　精緻品茗杯入手只要10塊錢

「在嘉珍美」古董車聚在嘉義　英美德義經典車款再現

地藏庵親子運動會「寶寶爬行」及「幼兒體適能」　大人小孩動起來

日本台灣交流協會台北事務所橫地晃副代表首訪台南　黃偉哲：盼深化台日合作關係

藝遊米醬木場生活村　「2020斗南木藝生活節」熱鬧登場

故宮攜手農糧署　國產雜糧新品開發聯合發表會

雲林流感疫苗僅剩1萬多劑　縣府籲符合公費條件者儘速接種

日月光連五年獲選道瓊永續指數半導體領導者

快訊／真相曝！半年才拿到報案凌虐三聯單控吃案...根本自導自演　

老鼠偷咬廚房米罐！他布下「黏鼠板陣法」卻NG　過來人曝正確擺法

李燕「斷食3天」瘦一圈！　樂當上班族「年收破億」被虧：比拍戲好賺

知本溪生態調查！多種水陸域珍稀動植物現身　提供保育方向

擠爆！淡海輕軌藍海線通車「單站排隊300人」...民眾等30分才能搭

直播主是好友未婚妻！老司機斗內狂看私密片　爽完竟討10萬遮口費　

SBL／3盃賽狂拿2冠　裕隆土洋齊備進步看得見

斯容喜獲馬術錦標賽「P級冠軍」　燦笑曬獎牌、愛騎合影

華府「川粉大遊行」對上反對者…正面開戰！1男遭背刺　2警掛彩

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

地方熱門新聞

即／嘉義男夜間垂釣「慘困消波塊」

黃捷自曝：曾求助台大學校心理諮商

新社花海＋國際花毯節登場　賞花攻略出爐

鹿港吃辦桌　女怒：蚵仔煎沒加粉

中央公園遊客中心宛如太空艙內外都好拍

新北捷運幸褔站美拍新景點

台中土木技師公會頒耐震標章　籲社宅納入

聖誕樹點燈搶先看　千人擠巨城搶拍

巡守隊誤餐費調升致減班　陳其邁允諾籌措財源

小五童求救四口擠破屋！10小時火速修好

台中國際花毯節美翻　IG打卡新景點來了

桃園綠色生活悠遊節　11/21花田路跑

新北金山5座免費溫泉公共浴室

女情緒失控砍母親

更多熱門

相關新聞

陸第五款疫苗進三期　在烏茲別克啟動

陸第五款疫苗進三期　在烏茲別克啟動

繼滅活疫苗、腺病毒載體疫苗兩款技術路線後，大陸官媒《新華社》報導，由安徽一家製藥公司研發的重組蛋白疫苗，將在烏茲別克展開第三期臨床試驗，這是中國大陸第5個進入此階段的候選疫苗。

香港疫情升溫　祭強制檢測新規

香港疫情升溫　祭強制檢測新規

何時能出國？　張文宏：2022年春天

何時能出國？　張文宏：2022年春天

多地冷鏈食品呈陽性　北京下禁令

多地冷鏈食品呈陽性　北京下禁令

陸前10月貿易回穩　指防疫成效顯著

陸前10月貿易回穩　指防疫成效顯著

關鍵字：

最大三鐵疫情選手祖孫三代參賽鐵人

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

超市捕獲野生男神！188身高藏不住

拿獎狀做1事　竟遭班導帶頭霸凌

唐治平「暴瘦剩皮包骨」欠債百萬近況曝

「他趴懸崖邊情緒興奮」　生還妻首次口述被殺細節

士林夜市烤玉米180元　「招牌寫35」結帳才知被坑

老狗坐機車腳外露　阿伯舉動超暖

酒店女友「不接S」男友一試破功　下場慘烈

台新銀「中和理專」盜走客戶2.9億失蹤　史上最高金額

「反骨男孩」又有成員退出了！

搭高鐵途中得知確診　車次曝光！

陳建州被PTT酸20年翻身！刷出整排稱讚：有點不自在

離婚川普！梅蘭妮亞可望「海撈14億」

宋茜粉絲「忍辱7年」當上anti版主

Lollipop聚會帶「超正大嫂團」！王子隔空cue鄧麗欣放閃

橋上捕獲黑麵團！網驚：撿到極品

更多

最夯影音

更多
老蕭搭訕路人「我是蕭敬騰」他一臉驚！！　超八卦「問戀情」：你們到幾壘了

老蕭搭訕路人「我是蕭敬騰」他一臉驚！！　超八卦「問戀情」：你們到幾壘了
新北市警犬隊「耶誕城出任務」！　蹭地討摸秒回神：對齁我在值勤

新北市警犬隊「耶誕城出任務」！　蹭地討摸秒回神：對齁我在值勤

小A辣赴泰國「變性手術」全紀錄　下半身插滿管子全血塊痛到哀號

小A辣赴泰國「變性手術」全紀錄　下半身插滿管子全血塊痛到哀號

女騎士騎車擦撞千萬超跑！她嚇腿軟...車主霸氣回：不用賠

女騎士騎車擦撞千萬超跑！她嚇腿軟...車主霸氣回：不用賠

全聯先生遇「萬里蟹」「高接梨」狂卡詞　Lulu拿起大字報即興RAP：你是遠視嗎XD

全聯先生遇「萬里蟹」「高接梨」狂卡詞　Lulu拿起大字報即興RAP：你是遠視嗎XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面