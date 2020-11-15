最大三鐵在台東！來自27國5千選手　江漢鐘祖孫三代都參賽

▲台東CHALLENGE TAIWAN國際鐵人三項，今年雖受疫情影響，依舊有27國家、5030位鐵人參賽。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

邁入八週年的CHALLENGE TAIWAN國際鐵人三項賽事，今年受疫情影響延至11月14日、15日兩天在台東盛大舉行，依舊有27國家、5,030位鐵人齊聚台東成就這場世界最具規模的鐵人三項賽事，台東縣長饒慶鈴與副縣長王志輝連袂出席14日晚間113公里頒獎活動，歡迎鐵人及家眷回家並頒發最年長M65-69 歲組獎項，並希望賽後大家多到台東各地體驗及品嚐台東特有美食。

▲▼113公里男子組冠軍，鐵人一哥謝昇諺跑回終點並接受歡呼。



2020疫情來襲，上半年許多賽事被迫取消，Challenge Taiwan也從每年的四月，首次移至11月舉辦，今年賽事可說是眾星雲集，其中TVBS主播夏嘉璐帶著一家大小參與賽事，而夏嘉璐本人也第一次挑戰113公里；另外，兩週後即將參戰極限鐵人的甜心主播侯以理，這次難得參加113KM接力賽，為接下來的台灣極限鐵人賽事做準備；剛破台灣113公里以及51.5 公里的鐵人王者張團畯以及鐵人一哥謝昇諺也來到台東一同感受這場全球最大鐵人三項賽事。





14日清晨6點首先登場的是113公里與226公里組，113公里男子組，鐵人一哥謝昇諺不負眾望以4:17:25拿下冠軍，謝育宏完賽時間04:24:09 和許仁茂完賽時間04:27:08分別拿下第二與第三名。女子組總成績第一，由屏東科技大學鐵人隊郭家齊，以 04:59:35 的成績拿下，第2名及第3名，分別由柯侑吟及張倫平拿下，成績分別為 05:31:28 及 05:36:47 。

▲最年長鐵人江漢鐘，贏得M65-69歲組第一名，由縣長饒慶鈴親自頒獎。



饒慶鈴更特別出席頒發113公里最年長M65-69 歲組獎項，其中全場最年長鐵人江漢鐘，贏得M65-69歲組第一名，不僅個人完成113KM，江漢鐘兒子更於當天完成226KM、孫子於15日參加小鐵人賽事，名符其實的三代同堂皆為鐵人，完全呼應CHALLENGE TAIWAN 提倡家庭參與的理念，大會特請饒慶玲親自頒獎鼓勵。



饒慶鈴表示，CHALLENGE TAIWAN今年在台東舉辦已邁入第八年，台東也伴隨 CHALLENGE TAIWAN一起成長許多日子，已經成為鐵人們最熟悉的故鄉，她非常開心能見到來自四面八方的鐵人選手們共同享受台東之美。今年首次將賽事移至秋季，希望大家能體驗台東不同的面貌，比賽場地旁縣府正辦理今年第二場的慢食節活動，邀請大家前往品嚐最具台東特色的在地料理，也歡迎賽後多到台東其他地方走走，體驗台東秋季慢旅。

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