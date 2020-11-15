怪叔叔專偷高檔單車...6月出獄繼續偷！法官批惡習不改裁准收押

記者張君豪／台北報導

台北市刑警大隊肅竊組鎖定一名橫行雙北地區的腳踏車慣竊，侯姓慣竊（48歲、多項竊盜前科）專門挑名牌高單價腳踏車下手，再轉賣到跳蚤市場牟利，北市刑大幹員11月9日持拘票在他習慣流連的網咖將他逮捕歸案，警方清查侯男涉及大台北地區10多件高價單車竊案，檢警將他移送後，因侯男屢偷車不改，遭法官諭令羈押防止再犯。

▲侯姓犯嫌專偷高檔腳踏車，讓不少通勤、學生族群為之氣結。（圖／記者張君豪翻攝）

▲侯姓犯嫌專偷高檔腳踏車，讓不少通勤、學生族群為之氣結。（圖／記者張君豪翻攝）

北市刑大隊肅竊表示，侯嫌有多次下手偷單車前科，5年前落網入獄後，今年6月出獄，警方根據大數據分析研判他可能會持續犯案，肅竊組距此展開監控，警方發現侯嫌都鎖定高單價名牌單車，下手行竊的腳踏車單價都在7、8千元到數萬元之譜。

▲侯姓犯嫌專偷高檔腳踏車，圖為警方查扣部分贓車。（圖／記者張君豪翻攝）

侯嫌犯案手法都是趁夜鎖定停放於捷運站、校園、商場附近之大廠牌、高單價自行車，以工具破壞車鎖行竊，或者發現未上鎖的自行車就直接騎走，再將便宜的贓車隨意棄置、品相良好的就拿到跳蚤市場變賣換取現金，侯嫌不斷犯案讓不少以單車通勤的學生、上班族為之氣結。

警方陸續清查，發現侯嫌涉10餘件單車竊案，逮捕他後根據他供詞陸續起獲12輛單車，清查估計他偷車不法獲利超過新台幣20萬元，訊後依竊盜罪嫌將他移送台北地檢署複訊，檢察官聲押獲得法官支持，因侯嫌屢偷單車反覆犯案且經判刑仍不改惡習，訊後遭法院羈押防止他再犯。

台北市警方藉此案例呼籲，大眾運輸車站出入口、學校、公園周邊等為自行車易失竊地點，停放自行車請加大鎖，並鎖於地上固定物，或使用硬度較高較難被剪斷之車鎖，以增加竊賊行竊難度；另民眾自行車失竊後應立即向警察機關報案，以利警方查緝尋回失車。

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