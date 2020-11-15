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被問「是不是戰狼外交官？」　他巧妙回應

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▲▼大陸駐瑞士大使王世廷接受《新蘇黎世報》專訪 、王世廷、戰狼外交。（圖／翻攝 大陸駐瑞士大使館官網）

▲大陸駐瑞士大使王世廷接受瑞士主流媒體《新蘇黎世報》專訪 。（圖／翻攝 大陸駐瑞士大使館官網）

記者任以芳／綜合報導

大陸駐瑞士大使王世廷接受瑞士主流媒體《新蘇黎世報》(Neue Zürcher Zeitung,NZZ)專訪，直到最近才曝光，被問到自己是否也是大陸戰狼外交官？王世廷用大熊貓回應，強調愛好和平。但話鋒一轉又表示「外交官的職責首先是堅決維護國家利益。 對我來說，國家利益高於一切。」

根據大陸官媒人民日報海外網報導指出，王世廷接受《新蘇黎世報》於上個月21日接受專訪，直到本月10日刊發在該報全球新聞熱點專欄。採訪內容，王世廷者要針對大陸受質疑的國際事件以及中瑞關係進行問答。

記者問，外界部分人士抱怨說大陸帶著裝滿了錢的箱子來到歐洲和瑞士，大肆收購技術企業？對此，王世廷回應，「這些抱怨往往是管中窺豹，一葉障目。」即使中國經濟規模遠大於瑞士，但迄今中國在瑞士的直接投資總額仍低於瑞士在中國的投資。中國在瑞投資僅佔外國在瑞投資總額中的2%。

▲▼大陸駐瑞士大使王世廷接受《新蘇黎世報》專訪 、王世廷、戰狼外交。（圖／翻攝 大陸駐瑞士大使館官網）

▲大陸駐瑞士大使王世廷回應自己是否也是戰狼。（圖／翻攝 大陸駐瑞士大使館官網）

針對中瑞兩國於2014年簽訂的自貿協定是否發揮作用？王世廷表示，「2018年進行的專家組評估中，兩國企業對自貿協定使用率將近50%，這對於一個剛實行不久的協定來說是非常高的使用率，兩國企業每年可以從協定中節省1億美元的關稅。」

談到現今中美關係局勢，王世廷強調，「當前的中美關係面臨建交以來最嚴峻局面，美國一些勢力處心積慮地把大陸渲染成主要對手，不擇手段遏制大陸的發展進程，蓄意在國際上挑動意識形態對立，公開脅迫別國選邊站隊，試圖將中美關係拖進衝突對抗的陷阱，將各國綁上大國競爭的戰車，將好端端一個世界推向動蕩與分裂。

王世廷進一步表示，「對於這種為一己私利，綁架世界各國人民，開歷史倒車的行為，所有國家都應堅決反對。」個別政客的倒行逆施不得人心，也不可能持久。中美關係的困難是暫時的，和平與合作必將成為時代和人民的選擇。

最後，被問到當前大陸開展「戰狼」式外交，自己是否也是其中之一的戰狼外交官？王世廷回答先禮後兵，他首先強調，「大陸的代表動物是大熊貓，我們愛好和平。其次，無論是戰狼還是熊貓，外交官的職責首先是堅決維護國家利益。 對我來說，國家利益高於一切。」

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