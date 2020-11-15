假日美式賣場「推車大軍」塞爆！運動商場還有丟包車　員工拉到崩潰

記者蔡儀潔／綜合報導

週末不少家庭會出門大採購，由於美式賣場商品都是大包裝，幾乎每組人都會推至少一台推車，因此造成人擠車亂象，還發生「推車車禍」。此外停車場內也是亂糟糟，有民眾把推車推進縫隙，一不小心就撞到旁邊的車，甚至在運動商場停車場內，有大量不屬於他們的紅色推車，負責搬運的員工直呼，「都拉到要有職業傷害了。」

▲ 賣場內推車亂象。（圖／東森新聞）

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據《東森新聞》報導，每到假日美式賣場裡人擠人，一般一組人會推進一台購物車，由於人潮眾多現場亂象一籮筐，顧客紛紛哀嚎「太難推了」，因此不少人選擇停車空手去逛，再搬回來放置，不過這也讓走道變得更窄。「我只是想要過去對面而已」，卡在車潮中的民眾陷入崩潰，還有人穿梭逛搶快，推車閃不及車輪直接撞上後腳跟。

▲不少人選擇停車空手去逛，再搬回來放置，不過這也讓走道變得更窄 。（圖／東森新聞）

亂象也延續到停車場，由於倒車入庫難上貨，現場有巨大的牌子寫著「請車頭先進以方便上貨」，但大多數民眾仍難改習慣，有人推車停在車頭，將貨物一點一點拿到後車廂；有的人則是把推車推進停車格內，但因縫隙非常小，一不小心會撞到旁邊的車子。

▲有民眾將推車推進停車格內。（圖／東森新聞）

桃園一名張小姐就是受害戶，她到美式賣場購物後，發現後車箱疑似被手推車撞到，不只車燈燈罩裂開、保險桿損毀，連後車廂鈑金都凹陷，修車費高達10萬1879元。無奈之下，張小姐向賣場提告求償修車費及懲罰性賠償金。

法院判決近日出爐，駁回48萬元懲罰性賠償金，賣場只須賠償修車費。其實究竟車子是怎麼被撞的，雙方都不知道，賣場也無法提出有效舉證，因此還是得負起民事上的損害賠償責任。

律師劉韋廷指出，原則上停車場的主人必須要能夠舉證證明，他對這個停車場的人車安全已經做到一定的維護責任，如果他沒有辦法舉證成功，就必須負擔賠償責任。

除此之外，在美式賣場附近的運動商場停車場內，還有大量不屬於他們的紅色推車，工作人員要從對面將超長一串推車龍拉回賣場內，「都拉到要有職業傷害了」。台中美式賣場人潮爆多，業績直衝全台第一，但民眾公德心不足造成推車亂象層出不窮。