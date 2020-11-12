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林全談東洋代理疫苗破局「政府吃他豆腐」　莊人祥首曝採購量

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▲▼德國BioNTech研發新冠疫苗。（圖／路透）

▲德國BioNTech研發新冠疫苗，台灣東洋原取得有條件授權，但最後代理破局。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

台灣東洋代理BNT疫苗破局，還被懷疑炒股，董事長林全今（12）日甚至親上火線說明洽談過程，並指出外界許多質疑是扭曲事實、轉移焦點，甚至認為政府說法在「吃我豆腐」。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥回應，自己發言完全依照事實，對此吃豆腐說法「感到不解」。政府疫苗採購疫苗多元，不可能針對單一家就下單3千萬劑，他也首度揭露當時提出採購數量為200萬劑。

台灣東洋10月12日宣布正式取得BNT新冠疫苗有條件授權書，總計授權最多3000萬劑新冠疫苗，初步估計明年首季可望供500萬人施打，但經20多天協商談判，於本月3日正式宣布破局。 

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▲▼台灣東洋與BNT疫苗洽談代理新冠肺炎疫苗過程說明會,台灣東洋董事長林全。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣東洋董事長林全。（圖／記者李毓康攝）

東洋12日下午召開記者會，由林全親自說明，他強調自己極度厭惡內線交易，絕不會做這種事。林全也提到，當初BNT認為台灣最高取得3000萬劑數量，政府提出的數字雖有比一開始提高，但與BNT的底線仍有差距，如果數量太低，疫苗單價則會拉的相當高。

指揮中心認為破局關鍵在於「沒有直接授權的正式文件」，林全回應，東洋不是拿不到授權書，而是授權書是要花錢買的。拿到授權書再來談卻談不攏，廠商就必須要承擔這風險，評估這事情是做不成的，就說不要做了。他強調，這沒有拿不拿得到授權書的問題，更沒有所謂拿到授權書再來談的問題。

莊人祥晚間受訪回應表示，自己當初的發言，全依照事實，是依照雙方的談判過程做描述。對於林全「吃豆腐」說法感到不解。

▲▼10月21日指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

至於訂購數量，莊人祥說，當時已經清楚說明，政府購買疫苗必須多元，不可能單一家就下3千萬劑，加上疫苗有還有冷鍊冷藏問題，疫苗訂購量不可能太多，BNT和東洋都知道指揮中心所需數量。莊也揭露指揮中心最後決定的數量是200萬劑。

莊人祥說，「東洋願意和廠商談授權我們很感謝，但是現在授權已經過期、談判沒有成功，現在也沒什麼好說的」。至於未來是否還有機會與東洋合作，莊人祥僅回覆，依照部長陳時中於昨日指揮中心記者會中回應進行。

陳時中當時表示，東洋依照其商業行為進行，我方會依照其提出商業條件進行洽談，不過既然無法取得對方延長授權時間，事情就告一段落。

莊人祥也說明，目前指揮中心在新冠疫苗預算115億，其中有一半會用在國外採購，另一半則留給國產疫苗，國際採購上除了COVAX已經付訂，也會從其他管道爭取。

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