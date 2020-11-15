農會績優總幹事嘉義縣9人獲選　候聘22人登記番路鄉從缺

▲ 嘉縣竹崎農會總幹事林孟怡（右二）獲選農會績優總幹事。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣績優總幹事得獎名單出爐，縣長翁章梁、立委陳明文與縣農會總幹事黃貞瑜特地前往竹崎農會與梅山農會貼紅紙，親自恭賀得獎總幹事林孟怡及黃世裕，並大力肯定兩人用心經營團隊。

▲嘉縣梅山農會總幹事黃世裕（右二）獲選農會績優總幹事 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，農會屬於非營利事業的公益社團法人性質，以保障農民權益，提高農民知識技能，促進農業現代化，增加生產收益，改善農民生活，發展農村經濟為宗旨，經營農會更需要仰賴具有能力、道德操守的總幹事，同時，他也在現場大力肯定、恭喜得獎的總幹事們，並勉勵未來將與大家齊心努力推廣農業。



▲嘉縣9位總幹事獲選農會績優總幹事 縣長翁章梁親自獻祝福 。（圖／記者翁伊森翻攝）

依據農會總幹事遴選辦法第13條規定，現任農會總幹事若符合以下三要件者，由行政院農業委員會評定並公告為績優總幹事：一、屆次考核成績達90分以上；二、經主管機關審查符合農會總幹事遴選辦法第3條第1項規定；三、品德操守無不良紀錄。

嘉義縣政府依據上述規定，分別委請財團法人金融聯合徵信中心、票據交換所及司法、檢察、警察等相關機關(構)查詢農會總幹事之債信、刑案、素行及考核資料，並將相關資料送予行政院農業委員會評定，已於11月6日公告全國各級農會現任總幹事績優名冊，嘉義縣共有9位農會總幹事深獲殊榮，縣府也特地至獲獎農會張貼紅榜單，以表達祝賀之意。

嘉義縣績優農會總幹事獲獎名單如下，竹崎地區林孟怡、梅山鄉黃世裕、中埔鄉李碧雲、民雄鄉涂文生、六腳鄉陳宥樺、義竹鄉翁永寧、鹿草鄉陳健平、太保市黃麗貞、水上鄉林滄賢。

另，嘉義縣各級農會110年屆次改選 總幹事候聘人共22人登記，唯獨番路鄉無人登記，嘉義縣將依農會法暨農會總幹事遴選辦法辦理相關審查及評定工作。嘉義縣各級農會第19屆(阿里山鄉第14屆)總幹事候聘人登記，11月13日下午4點截止登記，本次各農會總幹事候聘人登記，其登記人數2人以上的農會有3家，分別為梅山鄉農會3人、朴子市農會3人及大林鎮農會2人，其餘農會均為1人登記，另外番路鄉農會無人登記、總共登記人數為22人。

各農會登記情形如下：

嘉義縣農會：黃貞瑜

大林鎮農會：簡維彥、江明赫

朴子市農會：田志強、呂文皓、洪瓊英

布袋鎮農會：林瑞蓬

水上鄉農會：林滄賢

太保市農會：黃麗貞

民雄鄉農會：涂文生

新港鄉農會：林雅欣

溪口鄉農會：劉純婷

梅山鄉農會：黃世裕、林國棟、劉瑞欽

竹崎地區農會：林孟怡

番路鄉農會：

中埔鄉農會：李碧雲

六腳鄉農會：陳宥樺

東石鄉農會：張淑芬

鹿草鄉農會：陳健平

義竹鄉農會：翁永寧

阿里山鄉農會：劉家顯



