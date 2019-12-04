農村雜糧化身超唰嘴零食　搭配質感保溫瓶年輕族群搶購

▲▼ 嘉義縣農會推新品牌魔豆嘉滿，內含各鄉鎮特色雜糧零食，搭配質感保溫瓶，讓人邊吃邊喝。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

農委會「大糧倉」計畫推廣國產在地雜糧，嘉義縣農會總幹事黃貞瑜另類發想，搭配嘉義縣內多家農會契作種植優質雜糧為主原料，開發零嘴食品再加以特殊包裝，再以「魔豆嘉滿」為創新品牌推出，不僅提升國產雜糧多樣化食用性，更將嘉義縣豐富農產品多元利用，品牌行銷不僅增加了消費者印象，，讓年輕消費者也加入購買行列，也多元行銷了嘉義雜糧產品。

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▲▼ 七年級生黃貞瑜擔任嘉義縣農會總幹事總有新鮮事、新點子。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣農會為求將轄內雜糧作物做有效運用，蒐集縣內各鄉鎮特色雜糧，將朴子市紅薏仁製成薏仁茶包、新港鄉黑豆製成香酥黑豆、海苔米香鬆、義竹鄉玉米製成玉米沙琪瑪等產品，由於多為民眾茶飲搭配的小零食，加上包裝顛覆以往設計，較為年輕且充滿動漫設計，更因為推行免塑，里荷內還加贈一質感保溫瓶，並附行動杯套，讓不少年輕族群也搶買。

▲▼ 嘉義縣農會新品牌魔豆嘉滿，內含各鄉鎮特色雜糧零食。（圖／記者翁伊森攝）

黃貞瑜表示，國人很注重年節送禮、家人團聚的氛圍；此次推出的零嘴系列產品就是因應農曆過年時的應節伴手禮品，並且是家人團聚及三五好友聚會喝茶最佳良伴；嘉義縣農會推出第一波「魔豆嘉滿」系列套裝禮品，近期推出，歡迎訂購訂購專線（05）2365111。

▲▼ 嘉義縣農會門市位於嘉義市博愛路家樂福夜市旁。（圖／記者翁伊森攝）

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